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समस्तीपुर में पेट्रोल पंप कर्मी का मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

समस्तीपुर में एक पेट्रोल पंप कर्मी का शव संदिग्ध हालत में मिला है. परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. पढ़ें..

Samastipur Petrol Pump Worker Death
पेट्रोल पंप कर्मी की मौत से मचा कोहराम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 28, 2026 at 1:23 PM IST

3 Min Read
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समस्तीपुर: जिले के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के क्योटा गांव से एक पेट्रोल पंप कर्मी का संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई है. मृतक की पहचान कागपुर वार्ड 15 के रहने वाले त्रिवेणी राय के पुत्र 35 वर्षीय अजय राय के रूप में हुई है.बताया जाता है कि घर से 200 मीटर की दूरी पर अजय राय का संदिग्ध हालत में शव पड़ा हुआ मिला है.

पेट्रोल पंप कर्मी का मिला शव: परिजनों ने हत्या की आशंका जतायी है. मृतक के छोटे भाई कुंदन कुमार राय ने बताया कि वह पांच भाई हैं. अजय राय क्योटा में एक पेट्रोल पंप पर नोजल मैन और मैनेजर का काम करता था. सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक उसकी ड्यूटी रहती थी. घटना वाले दिन भी वह ड्यूटी पर ही था.

Samastipur Petrol Pump Worker Death
शव मिलने की सूचना पर उमड़ी भीड़ (ETV Bharat)

"बुधवार रात को जब अजय घर नहीं लौटा तो हम पेट्रोल पंप पर उसे देखने गए. पेट्रोल पंप पर जानकारी मिली कि वह 10:30 बजे अपने घर के लिए निकल गए हैं. लेकिन वह घर नहीं पहुंचा."- कुंदन कुमार राय,मृतक के छोटे भाई

रात भर ढूंढते रहे परिजन: उसके बाद परिजन और पेट्रोल पंप कर्मियों ने उसके सभी जगह ढूंढा, लेकिन जानकारी नहीं मिली. रात भर पूरा परिवार उसे तलाशता रहा. उन्होंने बताया कि सुबह 5:00 बजे फिर पेट्रोल पंप पर गए. पेट्रोल पंप कर्मी पंकज कुमार से बात की. उसी दौरान पंकज के मोबाइल पर फोन आया कि कागपुर चौर में शव पड़ा है. हम लोग वहां पहुंचे तो शव मेरे भाई का था.

घर से थोड़ी दूरी पर मिला शव: घर से महज 200 मीटर दूरी पर अजीत राय का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. वहीं रात भर परिजनों ने उस स्थान के कई बार चक्कर लगाए थे, लेकिन वहां शव नहीं था. आशंका जतायी जा रही है कि हत्या कर सुबह शव को वहां फेंका गया होगा. घटना की सूचना पर दलसिंहसराय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है.

"क्योटा गांव में एक शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई है. पुलिस टीम के द्वारा जांच की जा रही है. जांच के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है."- इरशाद अली, थाना प्रभारी, दलसिंहसराय

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