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पटना से अगवा कर बच्ची के साथ किया दुष्कर्म, लखनऊ में रेलवे ट्रैक पर मिला शव

पटना: बिहार में महिला अपराध से जुड़े घटनाएं बढ़ गईं हैं. पटना की नाबालिग लड़की की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई है. वह 18 सितंबर से लापता था. उसका शव उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बरामद हुई है. मृतक 10वीं कक्षा की छात्रा थी, जो बिहटा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली थी.

अपहरण के बाद दुष्कर्म और हत्या

परिजनों ने बताया कि 18 सितंबर की दोपहर 12 बजे गांव के ही तीन युवक ने उसका अपहरण कर लिया गया था. काफी खोजबीन की गई लेकिन कुछ पता नहीं चला. 19 सितंबर की सुबह में लखनऊ रेल प्रशासन से जानकारी मिली कि उनकी बच्ची को घायल अवस्था में रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया गया था.

यूपी के आलमनगर में इलाज के दौरान मौत

इसके बाद परिवार के लोग लखनऊ स्टेशन से पहले आलमनगर के पास पहुंचे, जहां पता चला कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मौके से पुलिस ने एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है. इधर शव को लेकर सोमवार को परिजन बिहटा थाना पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की.

"19 सितंबर की सुबह 5:00 बजे आलमनगर रेलवे स्टेशन के रेलवे पुलिस की तरफ से फोन से जानकारी मिली कि मेरी बच्ची वहां पर है. जिसके बाद हम लोग आलमनगर पहुंचे तो अस्पताल में मेरी बच्ची का शव था. पुलिस के द्वारा एक फोन भी दिया गया, जो उन्हीं तीनों आरोपियों में से किसी एक का था."- मृत बच्ची के पिता