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पटना से अगवा कर बच्ची के साथ किया दुष्कर्म, लखनऊ में रेलवे ट्रैक पर मिला शव

पटना की लापता लड़की का शव लखनऊ में मिला है. दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई गई है. रिपोर्ट- निशांत कुमार

Patna minor girl Body recovered
बिहटा की नाबालिग छात्रा का शव लखनऊ से बरामद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 21, 2026 at 1:28 PM IST

3 Min Read
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पटना: बिहार में महिला अपराध से जुड़े घटनाएं बढ़ गईं हैं. पटना की नाबालिग लड़की की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई है. वह 18 सितंबर से लापता था. उसका शव उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बरामद हुई है. मृतक 10वीं कक्षा की छात्रा थी, जो बिहटा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली थी.

अपहरण के बाद दुष्कर्म और हत्या
परिजनों ने बताया कि 18 सितंबर की दोपहर 12 बजे गांव के ही तीन युवक ने उसका अपहरण कर लिया गया था. काफी खोजबीन की गई लेकिन कुछ पता नहीं चला. 19 सितंबर की सुबह में लखनऊ रेल प्रशासन से जानकारी मिली कि उनकी बच्ची को घायल अवस्था में रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया गया था.

यूपी के आलमनगर में इलाज के दौरान मौत
इसके बाद परिवार के लोग लखनऊ स्टेशन से पहले आलमनगर के पास पहुंचे, जहां पता चला कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मौके से पुलिस ने एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है. इधर शव को लेकर सोमवार को परिजन बिहटा थाना पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की.

"19 सितंबर की सुबह 5:00 बजे आलमनगर रेलवे स्टेशन के रेलवे पुलिस की तरफ से फोन से जानकारी मिली कि मेरी बच्ची वहां पर है. जिसके बाद हम लोग आलमनगर पहुंचे तो अस्पताल में मेरी बच्ची का शव था. पुलिस के द्वारा एक फोन भी दिया गया, जो उन्हीं तीनों आरोपियों में से किसी एक का था."- मृत बच्ची के पिता

तीन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज
घटना को लेकर मृतक बच्ची की मां ने बिहटा थाने में तीनों आरोपियों (शंकर राय, दुर्गा राय और लक्ष्मण कुमार) के खिलाफ अपहरण के बाद दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज कराया है. जिसके बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है. मृतक की मां ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से तीनों आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है.

एक आरोपी गिरफ्तार
थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि घटना रेलवे पुलिस से जुड़ी है लेकिन परिवार के लोगों ने बिहटा थाने में आवेदन दिया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों में से एक आरोपी लक्ष्मण कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

"पीड़ित परिवार के आवेदन के आधार पर तीन आरोपी में से एक आरोपी लक्ष्मण कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. दो अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी में पुलिस की टीम लगी हुई है. घटना को लेकर लखनऊ रेल प्रशासन से बात की जा रही है और पूरी जानकारी ली जाएगी."- अमित कुमार, थाना प्रभारी, बिहटा

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