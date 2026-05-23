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कानपुर में हॉस्टल कमरे में ओटी टेक्निशियन छात्र का शव मिला, जांच में जुटी पुलिस

इटावा के छात्र ने कानपुर हॉस्टल में आत्महत्या की. ( ईटीवी भारत )

कानपुर: कल्याणपुर थाना क्षेत्र में शनिवार को एक हॉस्टल में रह रहे ओटी टेक्निशियन के 19 वर्षीय छात्र ने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली. घटना की सूचना मिलते ही हॉस्टल परिसर में हड़कंप मच गया. आसपास के छात्रों ने तुरंत स्थानीय पुलिस को मामले की जानकारी दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. मूल रूप से इटावा जिले के जसवंतनगर थाना क्षेत्र के मीरपुर गांव का रहने वाला रजत कल्याणपुर कला स्थित एक हॉस्टल में रहकर ओटी टेक्निशियन द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रहा था. उसके पिता विजय राम पेशे से किसान हैं. शनिवार को जब रजत काफी देर तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला, तो हॉस्टल के ही एक अन्य छात्र ने उसके कमरे का कि तरफ गए, वहां का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर रजत का शव फंदे से लटका हुआ था. शव को फंदे पर लटकता देखकर छात्र सहम गया और उसने तुरंत अन्य साथियों को इकट्ठा कर 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी.