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कानपुर में हॉस्टल कमरे में ओटी टेक्निशियन छात्र का शव मिला, जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

Student Suicide
इटावा के छात्र ने कानपुर हॉस्टल में आत्महत्या की. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 23, 2026 at 3:01 PM IST

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कानपुर: कल्याणपुर थाना क्षेत्र में शनिवार को एक हॉस्टल में रह रहे ओटी टेक्निशियन के 19 वर्षीय छात्र ने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली. घटना की सूचना मिलते ही हॉस्टल परिसर में हड़कंप मच गया.

आसपास के छात्रों ने तुरंत स्थानीय पुलिस को मामले की जानकारी दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

मूल रूप से इटावा जिले के जसवंतनगर थाना क्षेत्र के मीरपुर गांव का रहने वाला रजत कल्याणपुर कला स्थित एक हॉस्टल में रहकर ओटी टेक्निशियन द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रहा था. उसके पिता विजय राम पेशे से किसान हैं.

शनिवार को जब रजत काफी देर तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला, तो हॉस्टल के ही एक अन्य छात्र ने उसके कमरे का कि तरफ गए, वहां का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर रजत का शव फंदे से लटका हुआ था.

शव को फंदे पर लटकता देखकर छात्र सहम गया और उसने तुरंत अन्य साथियों को इकट्ठा कर 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी.

सूचना पाकर कल्याणपुर थाना पुलिस के साथ-साथ फॉरेंसिक विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई. फॉरेंसिक टीम ने कमरे से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं.

पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, जिससे आत्महत्या के कारणों का तत्काल पता नहीं चल सका है.

कल्याणपुर थाना प्रभारी संतोष कुमार के अनुसार, शुरुआती तौर पर यह मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन पुलिस हर संभावित पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी.

इस बीच, रजत के साथ रहने वाले छात्रों का कहना है कि वह शुक्रवार शाम को ही अपने घर से वापस हॉस्टल लौटा था. साथी छात्र अनूप ने बताया कि शुक्रवार की रात रजत पूरी तरह सामान्य दिख रहा था और उसने किसी भी तरह की मानसिक परेशानी या तनाव का जिक्र नहीं किया था.

देर रात वह अपने कमरे से निकल कर पास के ही एक खाली पड़े कमरे में चला गया, जहां उसने सुसाइड कर लिया. इस घटना के बाद से हॉस्टल में रहने वाले अन्य छात्र बेहद डरे और सहमे हुए हैं.

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