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NIT स्टूडेंट का शव पांच दिन बाद अलकनंदा से बरामद, जानिये कैसे हुआ था हादसा

श्रीनगर गढ़वाल: जनपद पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर NIT घाट पर डूबे छात्र का शव बरामद कर लिया गया है. SDRF ने सघन सर्चिंग के दौरान पांच दिन बाद NIT छात्र का शव बरामद किया है. शव मिलने के बाद अग्रिम वैधानिक कार्यवाही के लिए एसडीआरएफ ने बॉडी जिला पुलिस के सुपुर्द कर दी है.

बता दें ​बीते रविवार 26 अप्रैल 2026 को समय लगभग 16:20 बजे कोतवाली श्रीनगर के माध्यम से SDRF को सूचना प्राप्त हु. जिसमें बताया गया कि श्रीनगर स्थित अलकनंदा नदी के NIT घाट के पास एक युवक नदी में नहाने के दौरान डूब गया है. सूचना मिलते ही निरीक्षक मंजरी नेगी के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई. उन्होंने मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया. उनकी टीम ने नदी में लापता छात्र को तलाश किया.

लापता छात्र की पहचान आनंद सोहम के रूप में हुई. आनंद सोहम की उम्र 21 वर्ष है. वह आंध्रप्रदेश का रहने वाला है. आनंद सोहम के पिता का नाम सोभन सोहम है. आनंद सोहम NIT श्रीनगर में छठे सेमेस्टर (6th Sem) का छात्र था. बताया गया कि आनंद सोहम नहाने के दौरान अलकनंदा नदी में डूब गया.

पिछले कुछ दिनों से निरीक्षक मंजरी नेगी,उप निरीक्षक ललित मोहन भट्ट और अपर उप निरीक्षक तेजपाल राणा के नेतृत्व में टीमें लगातार सर्चिंग में जुटी रहीं. ​रेस्क्यू ऑपरेशन में SDRF की 2 टीमें और आपदा राहत दल (40 PAC) की टीम द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया.