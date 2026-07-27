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धौलपुर: नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, पिता ने दहेज हत्या का आरोप लगाया, तीन महीने पहले हुई थी शादी

धौलपुर के फूलपुरा गांव में नवविवाहिता का शव मिला. पिता ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया.

धौलपुर के फूलपुरा गांव में नवविवाहिता का शव मिला.
मौके पर पहुंचे पुलिस (ETV Bharat Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 27, 2026 at 9:11 PM IST

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धौलपुर: जिले के सैपऊ थाना क्षेत्र के फूलपुरा गांव में सोमवार शाम एक 20 वर्षीय नवविवाहिता का शव घर के कमरे में संदिग्ध अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर शव को कब्जे में लेकर सैपऊ राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. मृतका के पिता महेंद्र सिंह निवासी भरतपुर ने ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग को लेकर गला घोंटकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है.

सैपऊ थाना प्रभारी प्रवेन्द्र कुमार रावत ने बताया कि विवाहिता की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है. मंगलवार को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा. मृतका के परिजनों की ओर से दी जाने वाली रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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तीन महीने पहले हुई थी शादी: महेंद्र सिंह ने बताया कि 29 अप्रैल 2026 को उनकी दो बेटियों की शादी फूलपुरा निवासी रघुनाथ जाटव के परिवार में हुई थी. बड़ी बेटी निकेश का विवाह आशीष तथा छोटी बेटी रितेश का विवाह रघुनाथ के पुत्र से हुआ था. शादी के समय अपनी सामर्थ्य के अनुसार नकदी, आभूषण, बर्तन सहित अन्य घरेलू सामान दहेज में दिया गया था. पिता का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर दोनों बेटियों पर लगातार दबाव बना रहा था.

मारपीट और प्रताड़ना का आरोप: पिता का आरोप है कि मांग पूरी नहीं होने पर उनके साथ मारपीट और मानसिक प्रताड़ना की जाती थी. इस संबंध में कई बार समाज के पंच-पटेल और रिश्तेदारों की मौजूदगी में पंचायत भी हुई, लेकिन ससुराल पक्ष का रवैया नहीं बदला. महेंद्र सिंह का कहना है कि सोमवार शाम उनकी छोटी बेटी रितेश की पहले गला घोंटकर हत्या कर दी गई और बाद में घटना को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई.

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