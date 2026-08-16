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इंसानियत शर्मसार! फरीदाबाद में मिला नवजात का शव, एक सप्ताह में दूसरी घटना

फरीदाबादः जिले के डबुआ थाना क्षेत्र में गाजीपुर गांव के पास उड़िया कॉलोनी के एक खाली प्लॉट में नवजात शिशु का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. नवजात का शव लाल रंग के कपड़े में लिपटा हुआ था और कुत्ते उसे उठाकर ले जाने की कोशिश कर रहे थे. इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक युवक की नजर कुत्तों पर पड़ी. उसने कुत्तों को भगाया तो मामले का खुलासा हुआ.

नवजात की उम्र करीब एक दिन: स्थानीय निवासी संतोष ने बताया कि "सुबह करीब 10 बजे वह वहां से गुजर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने कुछ कुत्तों को लाल रंग का कपड़ा मुंह में दबाकर ले जाते देखा. कपड़े के नीचे से नवजात के हाथ और पैर दिखाई दे रहे थे. शक होने पर उन्होंने कुत्तों को भगाया और कपड़ा हटाकर देखा तो उसमें एक नवजात शिशु का शव लिपटा हुआ था. नवजात की उम्र करीब एक दिन की बताई जा रही है." संतोष ने तुरंत आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी. कुछ ही देर में मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

लोगों में आक्रोशः स्थानीय लोगों का कहना है कि "किसी अज्ञात व्यक्ति ने नवजात को जन्म के बाद खाली प्लॉट में फेंक दिया. लोगों ने इस घटना को बेहद शर्मनाक बताया. उनका कहना है कि अगर किसी कारण से नवजात को पालना संभव नहीं था तो उसे इस तरह खुले में छोड़ने के बजाय कानूनी और सुरक्षित तरीके अपनाए जा सकते थे."

जांच में जुटी पुलिसः घटना की सूचना डबुआ थाना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात के शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल भेज दिया. पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि नवजात को यहां कौन छोड़कर गया.