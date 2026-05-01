ETV Bharat / state

मानवता फिर शर्मसार! रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में मिला नवजात का शव, पुलिस जांच में जुटी

काशीपुर में शाम उस समय सनसनी फैल गई, जब बाजपुर रोड स्थित प्रिया मॉल के पास झाड़ियों में नवजात का शव मिला.

Etv Bharat
कॉन्सेप्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 1, 2026 at 9:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

काशीपुर: उत्तराखंड के काशीपुर से एक बेहद संवेदनशील और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां झाड़ियों में एक बैग के अंदर नवजात का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस मासूम को यहां किसने और क्यों छोड़ा?

काशीपुर में शाम उस समय सनसनी फैल गई, जब बाजपुर रोड स्थित प्रिया मॉल के पास झाड़ियों में एक नवजात का शव मिलने की सूचना सामने आई. इस घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है और लोगों के बीच भय और आक्रोश का माहौल बना हुआ है.

रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में मिला नवजात का शव (Getty Images)

मिली जानकारी के अनुसार शाम करीब छह बजे डायल 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि प्रिया मॉल के पीछे रेलवे पटरी के पास झाड़ियों में एक संदिग्ध बैग पड़ा हुआ है, जिसमें किसी नवजात के होने की आशंका जताई गई.

सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल हरकत में आई और मौके पर पहुंची. घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस टीम ने जब बैग की जांच की तो उसके अंदर एक नवजात का शव मिला. इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए.

काशीपुर कोतवाल प्रभारी निरीक्षक हरेंद्र चौधरी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई है और पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. प्राथमिक जांच में यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि नवजात की मौत किन परिस्थितियों में हुई और उसे वहां कौन छोड़कर गया.

पुलिस आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि संदिग्ध व्यक्ति या व्यक्तियों की पहचान की जा सके. साथ ही स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. बताया जा रहा है कि नवजात के शव का पोस्टमार्टम हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी अस्पताल में कराया जाएगा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा.

पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है, जिसमें हत्या या लापरवाही जैसे एंगल भी शामिल हैं. इस घटना के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भारी रोष है. लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं समाज के लिए बेहद चिंताजनक हैं और ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.

वहीं, कुछ लोग इसे सामाजिक जागरूकता की कमी और संवेदनहीनता का परिणाम भी बता रहे हैं. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और जल्द ही इस घटना का खुलासा करने का दावा कर रही है. यह घटना एक बार फिर समाज के सामने कई गंभीर सवाल खड़े करती है, जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है.

पढ़ें---

TAGGED:

NEWBORN BABY MURDER
BODY FOUND KASHIPUR
नवजात का शव मिला
काशीपुर में शव मिला
BODY OF NEWBORN FOUND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.