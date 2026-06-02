ETV Bharat / state

शारदा बैराज में मिला नेपाल पुलिस के जवान का शव, नहाने समय नदी में बहा था जवान

नहाने समय नदी की तेज धारा में बहने वाले नेपाल पुलिस के जवान का शव बरामद कर लिया गया है.

Nepal Police personnel dead
प्रतीकात्मक फोटो (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 2, 2026 at 9:26 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चंपावत: टनकपुर के शारदा बैराज की जाली में तीन दिन पहले बहे नदी में बहे नेपाल के आर्म्ड फोर्स के जवान का शव पुलिस टनकपुर पुलिस ने बरामद किया. बैराज शव की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त नेपाल के डढ़ेलधुरा जिले के अलीताल क्षेत्र निवासी 28 वर्षीय ओमप्रकाश पुन पुत्र प्रेम बहादुर पुन के रूप में की, जो नेपाल के आर्म्ड पुलिस फोर्स (एपीएफ) का जवान था. नदी में अपने मामा के साथ नहाने के दौरान वह तेज बहाव में बह गया था. वहीं टनकपुर पुलिस ने शव का पंचनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर शव परिजनों के सपुर्द कर दिया है.

भारत-नेपाल सीमा से जुड़े शारदा बैराज में सोमवार को एक दर्दनाक घटना का अंत हुआ, जब नेपाल के आर्म्ड पुलिस फोर्स (एपीएफ) के जवान का शव बरामद किया गया. तीन दिन से लापता जवान की तलाश में जुटे परिजनों को आखिरकार उसकी मौत की खबर ने गहरे शोक में डुबो दिया.जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर टनकपुर स्थित शारदा बैराज में एक शव फंसा हुआ दिखाई दिया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर उसकी पहचान नेपाल के डढ़ेलधुरा जिले के अलीताल क्षेत्र निवासी 28 वर्षीय ओमप्रकाश पुन पुत्र प्रेम बहादुर पुन के रूप में की गई. ओमप्रकाश नेपाल की आर्म्स पुलिस फोर्स (एपीएफ) में जवान के पद पर तैनात था.

बताया गया कि गत 29 मई को ओमप्रकाश अपने 65 वर्षीय मामा तीर्थ थापा के साथ नेपाल के परी गांव क्षेत्र में नदी में स्नान करने गए थे. इसी दौरान दोनों तेज बहाव की चपेट में आकर लापता हो गए. घटना के बाद नेपाल में लगातार खोजबीन की जा रही थी, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल पाया.सोमवार को दोनों की तलाश का दुखद अंत हुआ. जहां मामा तीर्थ थापा का शव नेपाल में नदी किनारे बरामद हुआ, वहीं ओमप्रकाश का शव बहते हुए शारदा नदी के रास्ते टनकपुर बैराज तक पहुंच गया, जहां उसे बरामद किया गया.मृतक के बड़े भाई महेंद्र पुन ने बताया कि ओमप्रकाश अपने पीछे पत्नी और एक छोटे बेटे को छोड़ गए हैं. जवान की असमय मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है और पूरे गांव में शोक की लहर है.पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया.

टनकपुर कोतवाली के एएसआई कुशल सिंह नगरकोटी ने बताया कि बैराज में शव जाली में फंसे होने की सूचना एसएसबी अधिकारी द्वारा कोतवाली टनकपुर को प्राप्त हुई थी. मौके पर पहुंच शव को नहर से बाहर निकाला गया. वहीं नेपाल पुलिस के जवान एवं उनके मामा के नहाने के दौरान नदी में बह कर मिसिंग होने की सूचना मिली थी. इसलिए टनकपुर बैराज में शव मिलने पर टनकपुर सीमा से लगे नेपाल ब्रह्मदेव पुलिस को मौके पर बुलाया गया. उनके द्वारा शव की शिनाख्त नेपाल पुलिस के जवान के रूप में की गई. शव का पंचनामा भर शव के पोस्टमार्टम के बाद मृतक के परिजनों के सपुर्द कर दिया गया है.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

टनकपुर शारदा बैराज
नेपाल पुलिस जवान शव
CHAMPAWAT LATEST NEWS
NEPAL POLICE PERSONNEL DEAD
TANAKPUR SHARDA BARRAGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.