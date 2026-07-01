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कुरुक्षेत्र के नरवाना ब्रांच नहर से 60 घंटे बाद मिला रोहित का शव, दो महीने बाद होनी थी शादी

कुरुक्षेत्र की नरवाना ब्रांच नहर से 60 घंटे बाद रोहित का शव मिला. रोहित की दो महीने बाद शादी होनी थी.

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नरवाना ब्रांच नहर से 60 घंटे बाद मिला रोहित का शव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 1, 2026 at 2:12 PM IST

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कुरुक्षेत्र: जिले के नरवाना ब्रांच नहर में लापता हुए रोहित का शव करीब 60 घंटे बाद बरामद होने से परिवार में मातम छा गया. सबसे दर्दनाक बात यह है कि रोहित की दो महीने बाद शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत ने पूरे परिवार की खुशियां छीन लीं. एनडीआरएफ की टीम, स्थानीय गोताखोरों और पुलिस ने लगातार तीन दिनों तक सर्च अभियान चलाया, जिसके बाद देर रात शव बरामद किया गया.

तीन दिन तक चला सर्च अभियान: रोहित के लापता होने के बाद एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय गोताखोर लगातार नहर में उसकी तलाश कर रहे थे. मंगलवार देर रात करीब दो बजे किर्मच पुल से लगभग तीन किलोमीटर आगे नहर में एक शव दिखाई दिया. टीम ने तत्काल शव को बाहर निकाला और परिजनों को बुलाकर उसकी पहचान कराई. पहचान रोहित के रूप में होने के बाद पुलिस को सूचना दी गई.

कुरुक्षेत्र के नरवाना ब्रांच नहर से 60 घंटे बाद मिला रोहित का शव (ETV Bharat)

परिजनों को पहले हुआ शक: स्थानीय गोताखोर प्रकट सिंह ने बताया कि, "रोहित के परिजन लगातार नहर किनारे मौजूद थे. रात करीब 1:31 बजे परिजनों को नहर में शव होने का शक हुआ. सूचना मिलते ही हमारी टीम मौके पर पहुंची और सर्च अभियान शुरू किया. कुछ देर बाद शव को बाहर निकालकर परिजनों से पहचान कराई गई. इसके बाद ज्योतिसर पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू की."

पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा शव: जांच अधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया कि, "मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के बदायूं निवासी रोहित के रूप में हुई है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एलएनजेपी अस्पताल भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है."

शादी से पहले मातम का माहौल: रोहित की मौत से परिवार गहरे सदमे में है. परिजनों के अनुसार उसकी शादी दो महीने बाद तय थी और घर में तैयारियां शुरू हो चुकी थीं. लेकिन इस हादसे ने परिवार की खुशियों को गहरे दुख में बदल दिया. घटना के बाद गांव और रिश्तेदारों में भी शोक का माहौल है.

ये भी पढ़ें: करनाल में नेशनल हाईवे पर खड़ी कार में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस और फॉरेंसिक टीम

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