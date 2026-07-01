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कुरुक्षेत्र के नरवाना ब्रांच नहर से 60 घंटे बाद मिला रोहित का शव, दो महीने बाद होनी थी शादी

नरवाना ब्रांच नहर से 60 घंटे बाद मिला रोहित का शव ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: जिले के नरवाना ब्रांच नहर में लापता हुए रोहित का शव करीब 60 घंटे बाद बरामद होने से परिवार में मातम छा गया. सबसे दर्दनाक बात यह है कि रोहित की दो महीने बाद शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत ने पूरे परिवार की खुशियां छीन लीं. एनडीआरएफ की टीम, स्थानीय गोताखोरों और पुलिस ने लगातार तीन दिनों तक सर्च अभियान चलाया, जिसके बाद देर रात शव बरामद किया गया. तीन दिन तक चला सर्च अभियान: रोहित के लापता होने के बाद एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय गोताखोर लगातार नहर में उसकी तलाश कर रहे थे. मंगलवार देर रात करीब दो बजे किर्मच पुल से लगभग तीन किलोमीटर आगे नहर में एक शव दिखाई दिया. टीम ने तत्काल शव को बाहर निकाला और परिजनों को बुलाकर उसकी पहचान कराई. पहचान रोहित के रूप में होने के बाद पुलिस को सूचना दी गई. कुरुक्षेत्र के नरवाना ब्रांच नहर से 60 घंटे बाद मिला रोहित का शव (ETV Bharat)