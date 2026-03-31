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फिरोजाबाद में लापता युवक का शव मिला: गले पर चोट के निशान, पुलिस जांच में जुटी

अपर पुलिस अधीक्षक शहर रविशंकर प्रसाद का कहना है कि परिजनों की तहरीर के आधार पर अगली कार्यवाही की जा रही है.

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फाइल फोटो (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 6:06 PM IST

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फिरोजाबाद : जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में शव मिलने का मामला सामने आया है. सोमवार शाम से लापता एक युवक का शव ईंट भट्टा के समीप मिलने से सनसनी फैल गई. युवक के गले में चोट के निशान मिले हैं. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है. परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस कार्यवाही कर रही है.


मामला रामगढ थाना क्षेत्र का है. मंगलवार की सुबह गांव मिलिक के समीप एक ईंट भट्ठे के पास जब एक अज्ञात व्यक्ति का शव स्थानीय लोगों ने पड़ा देखा तो हड़कंप मच गया. इस दौरान लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई. मामले की जानकारी पुलिस को दी गयी. मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों से घटना और मृतक के बारे में जानकारी की. बाद में मृतक की पहचान चंदन निवासी सैलई थाना रामगढ़ के रूप में हुई.

मौके पर पहुंचे परिजनों ने पुलिस को बताया कि चंदन के दो परिचित व्यक्ति ही कल सोमवार की शाम को घर से बुलाकर ले गए थे, तभी से चंदन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी थी और मंगलवार को उसका शव बरामद हुआ है. पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है.

इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक शहर रविशंकर प्रसाद का कहना है कि युवक के गले पर चोट के निशान पाए गए हैं. मृत्य का सही समय और कारण जानने के लिए शव का पोस्टमार्टम कराया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर के आधार पर अगली कार्यवाही की जा रही है.

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