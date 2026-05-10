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यमुना नदी में मिला लापता युवक का शव; वीडियो वायरल कर आत्महत्या की कही थी बात, पुलिस जांच में जुटी

कदौरा थाना प्रभारी परमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि युवक के खिलाफ शांतिभंग के तहत कार्रवाई की गई थी.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 10, 2026 at 10:58 PM IST

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जालौन : कदौरा थाना क्षेत्र के सिद्धार्थ नगर निवासी युवक (21) का शव रविवार सुबह कालपी क्षेत्र में यमुना नदी में मिलने के बाद हड़कंप मच गया. युवक ने दो दिन पहले वीडियो वायरल कर आत्महत्या करने की बात कही थी. युवक की मौत की सूचना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

मामला कदौरा थाना क्षेत्र के मोहल्ला सिद्धार्थनगर का बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, क्षेत्र की एक महिला ने दो दिन पहले लोकेंद्र के खिलाफ आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी. पुलिस ने युवक के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई की थी. जिसके बाद युवक ने एक वीडियो जारी किया था.

वायरल वीडियो में युवक ने कहा कि "वह 21 साल का है और उस पर किसी प्रकार का कर्ज नहीं है. युवक ने आरोप लगाया था कि उसे झूठे मामले में फंसाया गया है. युवक ने कहा कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है. युवक ने आधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी की थी."


रविवार सुबह कालपी क्षेत्र में यमुना नदी में युवक का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली. सूचना पर कालपी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया है.

कालपी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अजय ब्रह्म तिवारी ने बताया कि यमुना नदी में शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. जांच में पता चला कि युवक कदौरा थाना क्षेत्र का रहने वाला था. वहां उसकी गुमशुदगी दर्ज थी. मामले की सूचना संबंधित थाना पुलिस को दे दी गई है.

कदौरा थाना प्रभारी परमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि युवक के खिलाफ शांतिभंग के तहत कार्रवाई की गई थी. महिला की शिकायत पर किसी प्रकार की छेड़खानी की प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई थी. फिलहाल वायरल वीडियो और पूरे मामले की जांच की जा रही है.

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