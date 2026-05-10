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यमुना नदी में मिला लापता युवक का शव; वीडियो वायरल कर आत्महत्या की कही थी बात, पुलिस जांच में जुटी

जालौन : कदौरा थाना क्षेत्र के सिद्धार्थ नगर निवासी युवक (21) का शव रविवार सुबह कालपी क्षेत्र में यमुना नदी में मिलने के बाद हड़कंप मच गया. युवक ने दो दिन पहले वीडियो वायरल कर आत्महत्या करने की बात कही थी. युवक की मौत की सूचना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

मामला कदौरा थाना क्षेत्र के मोहल्ला सिद्धार्थनगर का बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, क्षेत्र की एक महिला ने दो दिन पहले लोकेंद्र के खिलाफ आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी. पुलिस ने युवक के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई की थी. जिसके बाद युवक ने एक वीडियो जारी किया था.

वायरल वीडियो में युवक ने कहा कि "वह 21 साल का है और उस पर किसी प्रकार का कर्ज नहीं है. युवक ने आरोप लगाया था कि उसे झूठे मामले में फंसाया गया है. युवक ने कहा कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है. युवक ने आधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी की थी."



रविवार सुबह कालपी क्षेत्र में यमुना नदी में युवक का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली. सूचना पर कालपी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया है.