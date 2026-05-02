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गांव के कुएं में मिली लापता महिला की लाश, सभी एंगल से जांच में जुटी बलरामपुर पुलिस

गांव के कुएं में मिली लापता महिला की लाश ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जानकारी के मुताबिक महिला बीते गुरूवार से ही अपने घर से लापता थी और परिजन उसकी खोजबीन कर रहे थे. तलाश के बाद भी महिला का कोई पता नहीं चला और फिर शनिवार सुबह अचानक कुएं में गांव के लोगों ने शव देखा. बरामद शव की पहचान उसी महिला के रूप में हुई. लोगों ने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद शव को निकालकर केस दर्ज किया गया.

बलरामपुर: जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर किलोमीटर दूर डूमरखी गांव में एक कुएं में बुजुर्ग महिला का शव मिला है. महिला का शव मिलने की सूचना पर कोतवाली पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला गया.

संदेहास्पद मौत, जांच जारी

शव का पंचनामा तैयार कर पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है. पुलिस आसपास के लोगों और मृतिका महिला के परिजनों से पूछताछ कर सभी एंगल से मामले की जांच करने में जुट गई है. महिला की संदेहास्पद मौत से कई तरह की आशंका बन रही है.





सभी एंगल से जांच

इस संबंध में बलरामपुर कोतवाली थाना प्रभारी भापेंद्र साहू ने बताया कि महिला के शव को पोस्टमॉर्टम कराने के लिए जिला अस्पताल में दिया गया है. रिपोर्ट के बाद पता चल पाएगा कि मौत की असली वजह क्या है. फिलहाल महिला की पहचान लखपतिया देवी उम्र 50 वर्ष के तौर पर हुई है.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, अभी परिजनों और घटना स्थल के आसपास के लोगों से भी पूछताछ और जांच की जा रही है.- भापेंद्र साहू, थाना प्रभारी बलरामपुर



इस घटना के बाद डूमरखी गांव में शोक और आशंका का माहौल बना हुआ है पुलिस आत्महत्या और हत्या सभी एंगल से मामले की जांच में जुटी हुई है.