ETV Bharat / state

गांव के कुएं में मिली लापता महिला की लाश, सभी एंगल से जांच में जुटी बलरामपुर पुलिस

बलरामपुर जिले के डूमरखी गांव के कुंए में महिला की लाश मिली, संदेहास्पद मौत के चलते हर एंगल से जांच जारी है

DEADBODY OF WOMEN IN WELL
गांव के कुएं में मिली लापता महिला की लाश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 2, 2026 at 2:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बलरामपुर: जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर किलोमीटर दूर डूमरखी गांव में एक कुएं में बुजुर्ग महिला का शव मिला है. महिला का शव मिलने की सूचना पर कोतवाली पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला गया.

दो दिनों से लापता महिला का शव कुंए में मिला

जानकारी के मुताबिक महिला बीते गुरूवार से ही अपने घर से लापता थी और परिजन उसकी खोजबीन कर रहे थे. तलाश के बाद भी महिला का कोई पता नहीं चला और फिर शनिवार सुबह अचानक कुएं में गांव के लोगों ने शव देखा. बरामद शव की पहचान उसी महिला के रूप में हुई. लोगों ने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद शव को निकालकर केस दर्ज किया गया.

संदेहास्पद मौत, जांच जारी

शव का पंचनामा तैयार कर पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है. पुलिस आसपास के लोगों और मृतिका महिला के परिजनों से पूछताछ कर सभी एंगल से मामले की जांच करने में जुट गई है. महिला की संदेहास्पद मौत से कई तरह की आशंका बन रही है.


सभी एंगल से जांच

इस संबंध में बलरामपुर कोतवाली थाना प्रभारी भापेंद्र साहू ने बताया कि महिला के शव को पोस्टमॉर्टम कराने के लिए जिला अस्पताल में दिया गया है. रिपोर्ट के बाद पता चल पाएगा कि मौत की असली वजह क्या है. फिलहाल महिला की पहचान लखपतिया देवी उम्र 50 वर्ष के तौर पर हुई है.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, अभी परिजनों और घटना स्थल के आसपास के लोगों से भी पूछताछ और जांच की जा रही है.- भापेंद्र साहू, थाना प्रभारी बलरामपुर


इस घटना के बाद डूमरखी गांव में शोक और आशंका का माहौल बना हुआ है पुलिस आत्महत्या और हत्या सभी एंगल से मामले की जांच में जुटी हुई है.

नदी में नहाने उतरे दो मासूम बच्चों की डूबने से मौत, भुताही गांव में शोक का माहौल
तांदूला नहर में बहे पिता का शव बरामद, रेस्क्यू टीम कर रही बेटी की तलाश, शादी वाले घर में पसरा मातम
पूर्व विधायक धनीराम साहू के बेटे ने दी जान, फैमिली टेंशन में उठाया कदम

TAGGED:

BODY OF MISSING WOMAN
BALRAMPUR POLICE
कुएं में लाश
लापता महिला की लाश
DEADBODY OF WOMEN IN WELL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.