ETV Bharat / state

दिल्ली में तीन वर्षीय लापता बच्चे का शव मिला नाले में, परिजनों ने लगाई इंसाफ की गुहार

नई दिल्ली: दिल्ली के कालिंदी कुंज थाना इलाके से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. शुक्रवार को तीन वर्षीय बच्चे के शव को नाली से बरामद किया गया है. जानकारी के मुताबिक वह खड्डा कॉलोनी में माता पिता के साथ रहता था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर एम्स के ट्रॉमा सेंटर में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया है. बच्चे की गुमशुदगी की शिकायत कालिंदी कुंज थाने में 13 जनवरी को परिजनों ने दर्ज कराई थी.

इसपर साउथ ईस्ट के डीसीपी डॉ. हेमंत तिवारी ने बताया कि कलांदीकुंज पुलिस स्टेशन में तीन वर्षीय लड़के के शव की बरामदगी के बारे में जानकारी मिली है. बीते 13 जनवरी को बच्चे के परिजनों की तरफ से उसके लापता होने की शिकायत मिली थी. शिकायत दर्ज कर मामले में जांच शुरू की गई. इस दौरान 16 पुलिसकर्मियों की टीम गठित की गई और आसपास की गलियों में लगे 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की गई. साथ ही संगठित अपहरण गिरोहों की संलिप्तता का पता लगाने के लिए दक्षिण-पूर्व जिला संचालन टीम को लगाया गया था.

शुक्रवार दोपहर लापता बच्चे का शव शिकायतकर्ता के घर के पास, जैतपुर के नाला रोड पर एक नाले में मिला. क्राइम और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण पूरा कर लिया है. बच्चे की मौत के सही कारण का पता लगाने के लिए उसे पोस्टमार्टम के लिए एम्स ट्रामा सेंटर भेज दिया गया है. आगे की जांच पोस्टमार्टम रिपोर्ट के परिणामों के लिए लंबित है. परिजनों का आरोप है कि बच्चे का अपहरण किया गया था और जब उनसे बच्चा नहीं संभाला गया तो उसकी हत्या कर दी गई. उन्होंने गुहार लगाई है कि पुलिस इस मामले में जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए.