अमेठी में छात्रा का मिला शव, एक दिन पहले घर से हुई थी लापता
पुलिस ने हाईस्कूल की छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई है.
अमेठी: उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बुधवार को गांव के बाहर बाग में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतका हाई स्कूल की छात्रा बताई जा रही है. मृतक छात्रा मंगलवार शाम से लापता थी. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच में जुट गई है.
जानकारी के अनुसार, गौरीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार को एक 20 वर्षिय युवती का शव बाग में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला. युवती मंगलवार शाम से लापता थी. मृतका हाई स्कूल की छात्रा बताई जा रही है. छात्र की मौत से परिजन सदमे है.
मृतका के पिता ने बताया कि उनकी बेटी गौरीगंज के एक कॉलेज में हाईस्कूल की छात्रा थी. मंगलवार देर शाम वह किसी काम से घर से निकली थी. काफी समय बीत जाने के बाद भी जब वह वापस नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता हुई. रात भर उसकी तलाश की गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला.
बुधवार सुबह घरवाले उसकी गुमशुदगी की सूचना देने गौरीगंज कोतवाली जा रहे थे. इस दौरान पूरबगांव के पास कुछ लोगों ने बताया कि एक युवती का शव बाबूपुर गांव के पास बाग में पड़ा है.
परिवार के लोग मौके पर पहुंचे एक पेड़ से दुपट्टा बंधा हुआ था. उसी पेड़ के नीचे युवती का शव पड़ा था. उसके गले में दुपट्टे का फंदा लगा था. ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी ने दुपट्टा धारदार औजार से काट दिया हो, जिसके कारण शव जमीन पर गिरा पड़ा था.
क्षेत्राधिकारी गौरीगंज अखिलेश वर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. हालांकि अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है. जबकि परिजन फिलहाल किसी पर आरोप लगाने से बच रहे हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेगा.
