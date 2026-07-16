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बागपत में लापता छात्र का गड्ढे में मिला शव, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

ईंट भट्टे के गड्ढे से युवक का शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस

लापता छात्र का गड्ढे में मिला शव
लापता छात्र का गड्ढे में मिला शव (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 4:00 PM IST

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बागपत: जनपद के दोघट थाना क्षेत्र के आजमपुर मुलसम गांव में उस समय शोक की लहर दौड़ गई, जब दो दिनों से लापता दसवीं कक्षा के छात्र का शव ईंट भट्ठे के गड्ढे से बरामद हुआ. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी.

सीओ बड़ौत अंशु जैन के अनुसार, प्रारंभिक जांच में शव की पहचान नहीं हो सकी, कुछ देर बाद गांव निवासी देवेंद्र प्रजापति मौके पर पहुंचे और शव की पहचान अपने पुत्र प्रिंस उर्फ छोटू के रूप में की. बेटे का शव देखते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई और पूरे गांव में मातम पसर गया.

मृतक के भाई रोहित ने बताया कि प्रिंस दसवीं कक्षा का छात्र था. वह 14 जुलाई की दोपहर से लापता था. परिजनों को लगा था कि वह किसी टेंट संचालक के यहां काम करने चला गया है, इसलिए उसकी तलाश की जा रही थी. बुधवार को शव मिलने के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.

घटना की जानकारी मिलते ही सीओ बड़ौत अंशु जैन मौके पर पहुंचीं और घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

दोघट थाना प्रभारी केवल सिंह ने बताया कि युवक का शव भट्ठे के गहरे गड्ढे से बरामद हुआ है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेंगा. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.

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