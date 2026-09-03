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हरियाणा के यमुनानगर नाव हादसे के लापता जवान का शव यूपी के सहारनपुर से बरामद, दूसरे की तलाश

सहारनपुर : हथिनीकुंड बैराज पर मंगलवार देर शाम बाढ़ राहत अभ्यास के दौरान हुए नाव हादसे में लापता दो जवानों में से एक का शव 24 घंटे बाद बुधवार रात बरामद कर लिया गया. शव कोतवाली बेहट इलाके के असलमपुर बरथा गांव के पास मिला. देर रात तक शव की आधिकारिक रूप से शिनाख्त नहीं हो सकी थी. वहीं दूसरे लापता जवान की तलाश में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है.

आपको बटा दें कि मंगलवार देर शाम पैरा स्पेशल फोर्स के जवान बाढ़ राहत अभ्यास के लिए यमुना नदी में नाव से उतरे थे. नाव में कुल पांच जवान सवार थे. अभ्यास के दौरान नदी के बीच अचानक नाव में तकनीकी खराबी आ गई और उसका इंजन बंद हो गया.

इसी दौरान हथिनीकुंड बैराज के गेट से छोड़े जा रहे पानी का बहाव तेज होने के कारण नाव तेजी से बहने लगी. जवानों ने नाव को संभालने का प्रयास किया, लेकिन तेज धारा के आगे उनकी कोशिश काम नहीं आई और कुछ ही देर में नाव पलट गई.

नाव पलटने के बाद पांच जवानों में से तीन किसी तरह तैरकर सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे, जबकि दो जवान तेज बहाव में बह गए.

हादसा हरियाणा के यमुनानगर क्षेत्र में हुआ था. दोनों जवानों के लापता होने की सूचना मिलते ही हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया.