ETV Bharat / state

दिल्ली में लापता सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर का DDA पार्क में मिला शव, परिजनों ने लगाए ये आरोप

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके से लापता हुए 31 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ. मृतक की पहचान पुष्पेंद्र उर्फ आकाश (31) के रूप में हुई है, जो मंडावली के स्कूल ब्लॉक का रहने वाला था. युवक का शव पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाना क्षेत्र में टेल्को टी-पॉइंट के पास स्थित डीडीए के खाली मैदान से मिला. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है.

परिजनों के मुताबिक आकाश 7 मार्च को किसी काम से घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा. इसके बाद परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत स्थानीय थाने में दी थी. परिवार का आरोप है कि पुलिस ने युवक को ढूंढने में लापरवाही बरती और समय पर कार्रवाई नहीं की. अगले ही दिन 8 मार्च को आकाश का शव पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया के एक डीडीए पार्क से बरामद हुआ. युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजन आक्रोशित हो गए और उन्होंने मंडावली थाने के बाहर शव रखकर प्रदर्शन किया.

उन्होंने आरोप लगाया कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. परिवार का दावा है कि युवक के साथ किसी साजिश के तहत वारदात की गई है. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की. क्राइम टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास से साक्ष्य जुटाए. फिलहाल पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है.

मामले में डीसीपी रविंदर कुमार कहा कि पुलिस को 8 मार्च को सूचना मिली थी कि टेल्को टी-पॉइंट के पास डीडीए के खाली मैदान में एक युवक का शव मिला है. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच शुरू की. प्रारंभिक जांच में किसी प्रकार की हत्या या साजिश के स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.