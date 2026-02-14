रायपुर से मिसिंग छात्रा की राजिम में मिली लाश, क्राइम की कड़ियों को जोड़ने में जुटी पुलिस
31 जनवरी के दिन छात्रा के लापता होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज की गई थी.
रायपुर: 21 साल की लापता छात्रा का शव आखिरकार पुलिस ने बरामद कर लिया है. छात्रा का शव राजिम से मिला है. छात्रा 31 जनवरी के दिन से लापता थी. परिजनों ने छात्रा के लापता होने की शिकायत उसी दिन थाने में दर्ज कराई. शिकायत दर्ज होने के बाद से परिजन और पुलिस छात्रा की पतासाजी में जुटी रही. छात्रा का शव मिलने के बाद से परिजन गम में डूबे हैं. पुलिस को इस मामले में एक लड़के पर शक है.
छात्रा की जिस जगह से डेड बॉडी मिली है वो जगह नहर के पास का इलाका है. सुनसान इलाका होने की वजह से छात्रा का शव काफी हद तक सड़ चुका है. पुलिस मामले में हत्या के शक से इंकार नहीं कर रही है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह का खुलासा हो पाएगा.
घर से बिना बताए गायब हुई युवती का मिला शव
जांच अधिकारी विनय बघेल ने बताया कि "छात्रा के लापता होने की सूचना परिजनों ने 31 जनवरी को थाने में दर्ज कराई थी. जिसके बाद पुलिस छात्रा की तलाश में जुट गई थी, लेकिन इस मामले में पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिला था. पुलिस को एक लड़के के ऊपर शक था. लेकिन उसने भी 2 फरवरी को सुसाइड कर लिया. इसके बाद पुलिस के हाथ खाली थे. टिकरापारा पुलिस का कहना है कि उक्त लापता छात्रा की डेडबॉडी गरियाबंद जिले के राजिम थाना अंतर्गत एक नहर के पास शनिवार को सुबह मिली है. आगे की कार्रवाई राजिम पुलिस के द्वारा की जा रही है."
31 जनवरी को गुमशुदगी की रिपोर्ट हुई थी दर्ज
परिजनों और पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक छात्रा कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी. 30 जनवरी को अचानक घर से बिना बताए निकल गई. देर रात तक जब वह घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने पहले अपने स्तर पर उसकी तलाश की. रिश्तेदारों और परिचितों से पूछताछ की गई. लेकिन कोई भी सुराग वहां से नहीं मिला. जिसके बाद परिजन 31 जनवरी को टिकरापारा थाने में गुमसुदगी का मामला दर्ज कराया. टिकरापारा पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा के दोस्तों और परिचितों से भी पूछताछ शुरू कर दी. मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी पहलुओं की भी जांच की जा रही थी. बावजूद इसके कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा का कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा था.
नहर के पास कैसे पहुंची छात्रा
आज सुबह राजिम थाना अंतर्गत नहर के पास लोगों ने एक डेड बॉडी से बदबू आने पर इसकी सूचना पुलिस को दी गई. जिसके बाद डेडबॉडी की पहचान रायपुर से लापता हुई छात्रा के रूप में हुई. पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि चंचल की हत्या करके उसकी डेडबॉडी को नहर के पास फेंक दिया गया होगा. फिलहाल अभी पूरी तरह से यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर हत्या कैसे और किन परिस्थितियों में हुई है. इस बात की जांच में पुलिस जुट गई है. डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया है.
