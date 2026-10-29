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कर्णप्रयाग में खाई में मिला पुलिसकर्मी का शव, 7 दिन से था लापता, जानें पूरा मामला

कर्णप्रयाग में खाई में मिला पुलिसकर्मी का शव ( PHOTO- ETV Bharat )

29 अक्टूबर गुरुवार को बणसोली गांव निवासी 45 वर्षीय वीरेंद्र सिंह नेगी का शव कर्णप्रयाग-नैनीसैंण मोटर मार्ग पर आईटीआई के पास गहरी खाई से बरामद हुआ. खाई में शव पड़े होने की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी. पुलिस, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचीं. पुलिस और बचाव दल ने स्थानीय लोगों की मदद से गहरी खाई में उतरकर शव को बाहर निकाला. घटना की जानकारी मिलने पर सीओ कर्णप्रयाग त्रिवेंद्र सिंह राणा भी मौके पर पहुंचे.