कर्णप्रयाग में खाई में मिला पुलिसकर्मी का शव, 7 दिन से था लापता, जानें पूरा मामला
23 अक्टूबर से लापता पुलिसकर्मी का शव चमोली में कर्णप्रयाग-नैनीसैंण मोटर मार्ग पर खाई में मिला.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 29, 2026 at 6:10 PM IST
चमोली: कर्णप्रयाग-नैनीसैंण मोटर मार्ग पर आईटीआई के पास गहरी खाई में एक व्यक्ति का शव मिला. शव मिलने की सूचना क्षेत्र में आग की तरह फैल गई. मृतक की पहचान लापता चल रहे पुलिसकर्मी के रूप में हुई है, जो गोविंदघाट थाने में तैनात थे. पुलिस और परिजन लगातार तलाश में जुटी थी.
29 अक्टूबर गुरुवार को बणसोली गांव निवासी 45 वर्षीय वीरेंद्र सिंह नेगी का शव कर्णप्रयाग-नैनीसैंण मोटर मार्ग पर आईटीआई के पास गहरी खाई से बरामद हुआ. खाई में शव पड़े होने की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी. पुलिस, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचीं. पुलिस और बचाव दल ने स्थानीय लोगों की मदद से गहरी खाई में उतरकर शव को बाहर निकाला. घटना की जानकारी मिलने पर सीओ कर्णप्रयाग त्रिवेंद्र सिंह राणा भी मौके पर पहुंचे.
वीरेंद्र सिंह पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे और गोविंदघाट थाने में तैनात थे. वीरेंद्र सिंह नेगी की ड्यूटी विधानसभा सत्र के लिए लगाई गई थी. लेकिन वह 23 अक्टूबर से अचानक लापता चल रहे थे. पुलिस और परिजन लगातार उनकी तलाश कर रही थी.
-त्रिवेंद्र सिंह राणा, सीओ-
ढहा हुआ पुश्ता बना चिंता का विषय: घटनास्थल पर सड़क सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस स्थान पर हादसा हुआ, वहां सड़क किनारे पुश्ता ढहा हुआ है. इसके बावजूद लोक निर्माण विभाग की ओर से दुर्घटना संभावित स्थान पर चेतावनी संबंधी संकेतक नहीं लगाए गए हैं. लोगों ने बताया कि मार्ग के अन्य स्थानों पर भी स्थिति खतरनाक बनी हुई है. उन्होंने संबंधित विभाग से सड़क किनारे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग की है.
शक्ति नहर से शव बरामद: उधर, देहरादून के विकासनगर स्थित शक्ति नहर में देहरादून का एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में गिरकर लापता हो गया. कोतवाली पुलिस को मिली सूचना के बाद एसडीआरएफ डाकपत्थर और पुलिस टीम ने शक्ति नहर में व्यक्ति तलाश शुरू की. टीम द्वारा शक्ति नहर में सर्च ऑपरेशन चलाया. कुछ घंटों की मशक्कत के बाद एसडीआरएफ ने ढालीपुर इंटेक से व्यक्ति का शव बरामद किया.शव बरामद कर लिया गया है. आगे की कार्रवाई के लिए शव जिला पुलिस के सुपुर्द किया गया है. मौके पर पहुंचे परिजनों ने व्यक्ति की पहचान 48 वर्षीय विमल धीमान निवासी नंदा की चौकी प्रेमनगर के रूप में की है.
गंगोलीहाट में डूबा किशोर: गंगोलीहाट रामेश्वर मंदिर के समीप पनार घाट पर गुरुवार को सरयू नदी में नहाते समय 16 वर्षीय किशोर गहरे पानी में डूब गया. सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने स्थानीय लोगों के सहयोग से नदी में तलाश अभियान चलाया. देर शाम तक किशोर का कोई पता नहीं चल पाया. अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू अभियान रोकना पड़ा. शुक्रवार सुबह नौ बजे से दोबारा तलाश शुरू की जाएगी.
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