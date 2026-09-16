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पलामू में ऑनर किलिंग की आशंका, घर के कुएं से बरामद हुआ नाबालिग का शव

पलामू के उंटारी रोड थाना इलाके से लापता नाबालिग लड़की का शव उसी के घर के कुएं से बरामद हुआ है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 16, 2026 at 1:17 PM IST

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पलामू: जिले के ऊंटारी रोड थाना इलाके के नावागढ़ में एक नाबालिग लड़की का शव उसके घर के कुएं से बरामद हुआ है. परिजनों ने नाबालिग के लापता होने को लेकर पुलिस में शिकायत भी दर्ज करायी थी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हालांकि, पुलिस ने ऑनर किलिंग की आशंका जताई है. फिलहाल, पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है.

पुलिस के मुताबिक, नाबालिग लड़की मोबाइल फोन पर एक लड़के से बात करती थी. परिवार वालों को इसकी जानकारी थी और इस बात को लेकर उन्होंने पहले भी उसके साथ मारपीट की थी. मंगलवार देर शाम परिवार ने ऊंटारी रोड थाना में उसके लापता होने की सूचना दी थी.

पुलिस ने मामले को लेकर नाबालिग लड़की के कथित प्रेमी से भी पूछताछ की थी. इसी बीच बुधवार को नाबालिग के घर के परिसर में बने कुएं से ही उसका शव बरामद किया गया. ऊंटारी रोड थाना प्रभारी संतोष कुमार गिरी ने बताया कि शुरुआती तौर पर यह ऑनर किलिंग का मामला लग रहा है. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. यह जानकारी भी मिली है कि लड़की के साथ उसके परिवार वालों ने मारपीट की थी. कुआं घर के ठीक दहलीज पर स्थित है.

फिलहाल, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मौत की असली वजह रिपोर्ट मिलने के बाद ही पता चलेगी. पुलिस परिवार वालों से पूछताछ कर रही है और मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है.

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