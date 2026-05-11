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आईआईटी रुड़की के छात्र का शव गंगनहर में मिला, तीन-चार दिनों से था लापता, पुलिस जांच में जुटी

हरिद्वार जिले में स्थित रुड़की आईआईटी के छात्र का शव मंगलौर के पास गंगनहर में मिला है. छात्र कई दिनों से लापता था.

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रुड़की आईआईटी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 11, 2026 at 8:50 PM IST

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Updated : May 11, 2026 at 9:03 PM IST

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रुड़की: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से बड़ी खबर सामने आई है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी रुड़की का छात्र का शव मंगलौर कोतवाली क्षेत्र आसफनगर झाल से बरामद हुआ है. छात्र का नाम मोहित बताया गया है. मोहित तीन से चार दिन से लापता था. हालांकि उसके लापता होने की जानकारी आईआईटी रुड़की प्रबंधन ने न तो पुलिस को दी थी और न ही परिजनों को.

हरिद्वार एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल से इस संबंध में बात करते हुए बताया कि मोहित पुत्र जवाहर लाल आर्य निवासी नैनीताल आईआईटी रुड़की में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग में शोध कर रहा था. मोहित छठवें सेमेस्टर का छात्र था.

एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि मोहित पिछले तीन चार दिनों से लापता था, लेकिन उसकी गुमशुदगी के संबंध में पुलिस को कोई सूचना नहीं थी. पुलिस को आसफनगर झाल पर गंगनहर से एक शव मिलने की सूचना मिली थी. शव की शिनाख्त किए जाने पर पता चला कि वो आईआईटी का शोध छात्र है.

एसपी देहात का कहना है कि प्रथम दृष्टया छात्र की मौत का कारण आत्महत्या नजर आ रहा है. शव पर किसी भी तरह के चोट या मारपीट जैसे अन्य कोई निशान नहीं है. उन्होंने बताया कि मृतक छात्र के परिजनों ने अभी मौत को लेकर किसी तरह के आरोप नहीं लगाए है, लेकिन पुलिस हर पहलुओं पर मौत के कारणों की जांच कर रही है.

वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मृतक छात्र मोहित के हॉस्टल के कमरे की तलाश ली थी, जहां एक नोटबुक में कुछ बातें लिखी गई हैं, जो सुसाइड नोट भी हो सकता है. एसपी देहात के मुताबिक छात्र के लापता होने की पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी, उसका शव मिलने के बाद ही उसके लापता होने की बात सामने आई है. फिलहाल पुलिस इस पहलू पर भी जांच कर रही है कि छात्र के लापता होने के बावजूद संस्थान या किसी अन्य स्तर पर पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई?

आईआईटी परिसर से तीन चार दिन से लापता होने पर भी आईआईटी प्रशासन ने पुलिस को कोई सूचना नहीं दी थी. आईआईटी ने इस प्रकरण में एक लिखित स्टेटमेंट भी जारी किया है. आईआईटी मीडिया सेल प्रभारी सोनिका श्रीवास्तव द्वारा जारी बयान में छात्र की मौत पर दु:ख व्यक्त करते हुए कहा गया है, उन्हें भी यह सूचना पुलिस से ही प्राप्त हुई है. इसके बाद छात्र के रिश्तेदारों और परिजनों द्वारा उसकी पहचान की गई. उन्होंने कहा कि संस्थान की तरफ से पुलिस जांच में पूरा सहयोग किया जा रहा है.

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Last Updated : May 11, 2026 at 9:03 PM IST

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आईआईटी रुड़की छात्र शव मिला
गंगनगर में शव मिला
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