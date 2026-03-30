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बिहार में 12 दिनों से लापता किसान का शव बरामद, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

नालंदा में 12 दिन से लापता किसान का क्षत-विक्षत शव खंधे से मिला. परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है. पढ़ें पूरी खबर-

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नालंदा में किसान का शव बरामद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 30, 2026 at 8:23 AM IST

3 Min Read
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नालंदा: बिहार के नालंदा जिले के तेलमर थाना क्षेत्र के हिरदन बिगहा गांव में रविवार शाम एक किसान का क्षत-विक्षत शव खंधे से बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है. मृतक की पहचान जीवनपुर गांव निवासी विंदा महतो के 40 वर्षीय पुत्र अमरेंद्र कुमार उर्फ पिक्कू के रूप में हुई है. वह पिछले 12 दिनों से लापता था. परिजनों ने आरोप लगाया है कि किसी ने अमरेंद्र की हत्या कर शव को खंधे में छिपा दिया.

17 मार्च को घर से निकला था शख्स: परिजनों के अनुसार अमरेंद्र कुमार 17 मार्च को घर से यह कहकर निकला था कि वह अपने ससुराल जा रहा है. इसके बाद वह घर नहीं लौटा. परिवार ने रिश्तेदारों और संभावित ठिकानों पर काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. थक-हारकर परिजनों ने 24 मार्च को तेलमर थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही थी.

मवेशी चराने गए ग्रामीणों ने दी सूचना: रविवार शाम करीब 4 बजे हिरदन बिगहा गांव के खंधे में मवेशी चराने गए कुछ ग्रामीणों ने क्षत-विक्षत शव देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही तेलमर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. शव की हालत काफी खराब थी, जिसके कारण परिजनों को शिनाख्त के लिए बुलाया गया. परिवार ने मृतक के कपड़ों के आधार पर अमरेंद्र कुमार की पहचान की.

परिजनों का आरोप- हत्या कर शव छिपाया: मृतक के भाई कौशलेंद्र प्रसाद ने बताया कि अमरेंद्र की हत्या कर शव को जानबूझकर खंधे में फेंक दिया गया है. हालांकि उन्होंने किसी से दुश्मनी होने की बात से इनकार किया है. अमरेंद्र खेतीबाड़ी का काम करते थे. उनकी पत्नी नीतू व्यास अस्थावां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एएनएम के पद पर कार्यरत हैं. लाश मिलने के बाद मृतक के घर में कोहराम मच गया है और परिजन रो-रोकर बुरा हाल हैं.

"अमरेंद्र 17 मार्च को घर से यह कहकर निकला था कि वह अपने ससुराल जा रहा है. इसके बाद वह वापस नहीं लौटा. काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिल सका. 24 मार्च को तेलमर थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी."-कौशलेंद्र प्रसाद, मृतक का भाई

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, बिहार शरीफ भेज दिया. तेलमर थानाध्यक्ष चंद्रशेखर कुमार ने बताया कि सड़ा-गला शव बरामद किया गया है. प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध लग रहा है. पुलिस हत्या समेत सभी संभावित पहलुओं पर बारीकी से जांच कर रही है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगी आगे की कार्रवाई: थानाध्यक्ष ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल परिजनों द्वारा दिए जाने वाले लिखित आवेदन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है.

"शव बरामद किया गया है. प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है और पुलिस हत्या समेत सभी संभावित बिंदुओं पर बारीकी से जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा."-चंद्रशेखर कुमार, तेलमर थानाध्यक्ष

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