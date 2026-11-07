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डोरंडा में लापता ढाई साल के मासूम का शव नदी से बरामद, शुक्रवार शाम से चल रही थी तलाश

लापता बच्चे का शव बरामद ( Etv Bharat )

रांची: राजधानी रांची के डोरंडा स्थित छप्पन सेठ कुम्हारटोली में शुक्रवार शाम से लापता ढाई साल के मासूम अरनव का शव शनिवार सुबह नदी से बरामद किया गया. बच्चे का घर नदी के ठीक बगल में स्थित है. घर से करीब 500 मीटर आगे नदी किनारे उसका शव मिला.

बच्चे के लापता होने के बाद परिजन उसकी तलाश कर रहे थे. सूचना पुलिस को भी दी गई थी. इसके बाद पुलिस की टीम बच्चे की खोजबीन में जुटी थी. शनिवार सुबह एनडीआरएफ की टीम ने नदी में सर्च अभियान चलाया. इसी दौरान बच्चे का शव बरामद हुआ.