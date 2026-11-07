डोरंडा में लापता ढाई साल के मासूम का शव नदी से बरामद, शुक्रवार शाम से चल रही थी तलाश
रांची के डोरंडा में लापता मासूम अरनव का शव बरामद कर लिया गया. रिपोर्ट-राजेश कुमार सिंह.
Published : November 7, 2026 at 10:38 AM IST
रांची: राजधानी रांची के डोरंडा स्थित छप्पन सेठ कुम्हारटोली में शुक्रवार शाम से लापता ढाई साल के मासूम अरनव का शव शनिवार सुबह नदी से बरामद किया गया. बच्चे का घर नदी के ठीक बगल में स्थित है. घर से करीब 500 मीटर आगे नदी किनारे उसका शव मिला.
बच्चे के लापता होने के बाद परिजन उसकी तलाश कर रहे थे. सूचना पुलिस को भी दी गई थी. इसके बाद पुलिस की टीम बच्चे की खोजबीन में जुटी थी. शनिवार सुबह एनडीआरएफ की टीम ने नदी में सर्च अभियान चलाया. इसी दौरान बच्चे का शव बरामद हुआ.
शव मिलने की सूचना से इलाके में शोक का माहौल है. घटना की जानकारी मिलते ही डोरंडा थाना की पुलिस और हटिया डीएसपी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
कई बिंदुओं पर जांच कर रही पुलिस
बच्चा शुक्रवार शाम को अचानक लापता हो गया था. इसके बाद से ही उसकी तलाश की जा रही थी. शनिवार सुबह एनडीआरएफ की मदद से चलाए गए अभियान में उसका शव मिला. डोरंडा पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि बच्चा नदी तक कैसे पहुंचा.
हादसे की आशंका के साथ ही हत्या समेत अन्य बिंदुओं को ध्यान में रखकर भी जांच की जा रही है. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है. फिलहाल बच्चे की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.
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