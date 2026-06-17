ETV Bharat / state

मेरठ में लापता बच्चे का शव खेत से बरामद; CCTV फुटेज में कार में बैठता दिखा था, एक आरोपी गिरफ्तार

एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: IANS)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 5:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ : जिले के थाना बहसूमा क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात सामने आई है. रामराज गांव में मंगलवार शाम को लापता हुए बच्चे (7) का शव एक खेत में बरामद हुआ है. इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी पीड़ित परिवार का परिचित बताया जा रहा है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.

एसपी देहात अभिजीत कुमार ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

जानकारी के मुताबिक, थाना बहसूमा क्षेत्र में मंगलवार को एक बच्चे की गुमशुदगी की सूचना पुलिस को मिली थी. पुलिस इस मामले में पड़ताल कर रही थी. इस दौरान एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसमें एक कार में बैठकर बच्चा जाता दिखाई दे रहा था. पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर पड़ताल शुरू की. मामले के खुलासे के लिये चार टीमों को लगाया गया था.

पुलिस ने अर्पित पाराशर नाम के एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की. जिसके बाद बच्चे का शव एक खेत में बरामद हुआ है. पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने बच्चे को नहर में फेंक दिया था. जिसके बाद पुलिस ने गोताखोरों की टीम लगाई और लगभग 5 घंटे तक रेस्क्यू चलाया.

एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. उन्होंने बताया कि बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि 16 जून को थाना बहसूमा पर एक बच्चे के गुमशुदा होने की सूचना मिली थी.

उन्होंने बताया कि इसमें चार टीमों का गठन किया गया था. टीमों ने सीसीटीवी और सर्विलांस के माध्यम से अर्पित पराशर नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया. पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूला है. उन्होंने बताया कि आरोपी कि निशानदेही पर एक खेत से शव को बरामद किया गया है.

उन्होंने बताया कि इसमें एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया है. उन्होंने बताया कि इसमें अपहरण की बात सत्य नहीं है. इसमें आरोपी के फोन की गहनता से जांच चल रही है. इसमें अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रकाश में आए हैं, जिस पर जांच चल रही है. अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें : दुस्साहस; मेरठ में घर के बाहर खेल रहे 7 वर्षीय बच्चे को कार से अगवा कर ले गए बदमाश

TAGGED:

MEERUT POLICE
MISSING CHILD BODY RECOVERED
CHILD MURDERED IN MEERUT
ACCUSED ARRESTED IN MEERUT
MEERUT NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.