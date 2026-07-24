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कपकोट में पांच दिन के बाद मिला लापता मासूम का शव, सरयू में सर्च ऑपरेशन रुका

20 जुलाई से शुरू हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में जवानों ने अपनी जान की परवाह न किये हुये मैन्युअल सर्चिंग की.

KAPKOT SARYU RIVER
कपकोट में पांच दिन के बाद मिला लापता मासूम का शव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 24, 2026 at 6:28 PM IST

3 Min Read
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बागेश्वर: 20 जुलाई को कपकोट की सरयू नदी के उफान में बहे 8 वर्षीय मासूम बालक की सुरक्षित बरामदगी के लिए पुलिस और जिला प्रशासन का अभियान आज संपन्न हो गया है. उफनती नदी की चुनौतियों और बेहद कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच, अत्याधुनिक संयुक्त रेस्क्यू टीम ने अपनी जान जोखिम में डालकर लगातार बिना रुके सघन तलाशी अभियान चलाया. आज बालक के शव को बरामद कर लिया गया है.

घटना की अत्यधिक संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बागेश्वर, जितेंद्र मेहरा ने तत्काल आपातकालीन आदेश जारी किए. उनके कुशल निर्देशन में बालक के त्वरित रेस्क्यू हेतु एक बेहद शक्तिशाली और अत्याधुनिक संयुक्त टास्क फोर्स का गठन किया गया. इस विशेष टीम में NDRF , SDRF, फायर सर्विस, पुलिस की ड्रोन विंग और जनपद पुलिस के जवानों को शामिल किया गया था.

20 जुलाई से शुरू हुए इस रेस्क्यू ऑपरेशन में उफनती सरयू नदी के तेज बहाव, गहरे गड्ढों और पत्थरों के बीच जवानों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए मैन्युअल सर्चिंग की. इसके साथ ही, दुर्गम मोड़ों और गहरी खाइयों पर नजर रखने के लिए आसमान से अत्याधुनिक ड्रोन कैमरों की मदद ली गई. संयुक्त टीम ने कपकोट से लेकर बागेश्वर तकनदी के पूरे डाउनस्ट्रीम इलाके, विशेषकर गोलना, झटक्वाली और देवलचोरा जैसे अत्यधिक संवेदनशील स्थानों पर दिन-रात एक कर हर संभावित जगह को खंगाला गया.

लगातार बिना थके और बिना रुके जारी इस अभियान के तहत आज रेस्क्यू टीम ने अथक प्रयासों के बाद उक्त बालक के शव को उत्तरोड़ा के पास नदी के किनारे बेहद कठिन परिस्थितियों के बीच से सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया. शव बरामद होने के बाद मौके पर मौजूद शोकाकुल परिजनों द्वारा बालक की शिनाख्त की गई. इसके तुरंत बाद, बागेश्वर पुलिस द्वारा कार्यवाही पूर्ण की गई. शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया.

कपकोट क्षेत्र में सावन के पहले सोमवार की सुबह बेहद दुखद घटना घटी थी. शिवालय मंदिर के पास सरयू नदी के तेज बहाव में लाहुर गांव का आठ वर्षीय मासूम बच्चा बह गया था. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और चिंता का माहौल बना हुआ था. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सावन के पहले सोमवार के मौके पर मंदिर में जलाभिषेक और दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे. इसी दौरान बच्चा नदी के किनारे पहुंचा और अचानक तेज बहाव की चपेट में आ गया. लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन उफनाई धारा में वह आंखों से ओझल हो गया.

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