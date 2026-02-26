ETV Bharat / state

गुमशुदा बालक की नहर में मिली थी बॉडी, अब साइबर ठग 'किडनैप' की बात कह परिजनों को कर रहे फोन

कोटा: शहर के गुमानपुरा थाना इलाके से एक 15 वर्षीय बालक लापता हो गया था. जिसका शव चंबल नदी की दाईं मुख्य नहर में मिला था. अब इस बालक के परिजनों को वीपीएन नेटवर्क से साइबर ठग फोन कर रहे हैं. जिसमें ठग दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बच्चे को किडनैप कर लिया है. इस मामले पर पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर गुमशुदा बालक के संबंध में जानकारी शेयर की थी. यह जानकारी साइबर फ्रॉड तक पहुंच गई होगी. इसके बाद वह ठगी की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि इस घटना से परिजन सहम गए हैं और पुलिस से मामले में जांच की मांग कर रहे हैं.

गुमानपुरा थाना अधिकारी महेश कारवाल का कहना है कि 23 फरवरी को एक बालक थाना इलाके से लापता हो गया था. बालक का मनोचिकित्सक के पास उपचार भी चल रहा था. बालक का शव उद्योग नगर थाना इलाके में 25 फरवरी को नहर में मिला था. बालक के लापता होने पर मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज की गई थी. इस दौरान परिजनों ने भी सोशल मीडिया पर बालक के गुम होने की सूचना जारी की थी. यह सूचना साइबर फ्रॉड में जुटे लोगों तक पहुंच गई. जिसमें परिजनों का मोबाइल नंबर भी था. हालांकि बालक का शव मिल गया और उसके शव का पोस्टमार्टम करा कर 25 फरवरी को परिजनों के सुपुर्द कर दिया था. उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया.