दिल्ली: जसोला गांव में नाले में बहे नाबालिग का शव बरामद, तीन दिन से जारी था तलाशी अभियान
जसोला गांव में शनिवार को नाले में बहे 15 वर्षीय किशोर का शव मंगलवार को चौथे दिन बरामद कर लिया गया.
Published : August 25, 2026 at 3:20 PM IST
नई दिल्ली: साउथ ईस्ट दिल्ली के सरिता विहार थाना क्षेत्र के जसोला गांव में शनिवार को नाले में बहे 15 वर्षीय किशोर का शव मंगलवार को चौथे दिन बरामद कर लिया गया. किशोर शनिवार सुबह करीब 11 बजे पतंग उतारने के दौरान नाले में गिर गया था. हादसे के बाद से ही दिल्ली पुलिस और रेस्क्यू टीम की ओर से लगातार तलाश अभियान चलाया जा रहा था.
साउथ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी विनीत कुमार ने बताया कि मंगलवार दोपहर किशोर का शव बरामद कर लिया गया. उन्होंने बताया कि लगातार तलाशी के दौरान शव ड्रेन से बाहर की ओर आ गया, जिसके बाद उसे बरामद किया गया. मृतक की पहचान कर ली गई है.
इस घटना पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुख्य सचिव के दोषी अधिकारी को सस्पेंड करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद जेई को सस्पेंड कर दिया गया. यह नाला फ्लड डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है. इस बड़े नाले के ऊपर ना तो सील किया गया था और ना ही बैरिकेडिंग की गई थी, जिसके वजह से यह घटना हुई. यहीं से होकर लोग मेट्रो स्टेशन की तरफ जाते हैं और वहां भी रेलिंग नहीं लगाई गई है.
STORY | Delhi: Teenager's body recovered from Jasola drain after 3 days of disappearance— Press Trust of India (@PTI_News) August 25, 2026
The body of a 15-year-old boy who fell into an open drain in southeast Delhi's Jasola village while trying to retrieve a kite was recovered on Tuesday, three days after the incident,… pic.twitter.com/A7IjGgoZed
जानकारी के मुताबिक, शनिवार को पतंग उतारने के दौरान किशोर अचानक नाले में गिर गया और तेज बहाव के कारण पानी में बह गया. घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और तलाश शुरू की गई. कई घंटों तक नाले और उसके आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन पहले तीन दिनों तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका. रेस्क्यू टीम ने नाले के विभिन्न हिस्सों में लगातार तलाशी अभियान जारी रखा. मंगलवार को चौथे दिन आखिरकार किशोर का शव बरामद कर लिया गया. शव मिलने के बाद पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस घटना के बाद जसोला गांव में शोक का माहौल है.
पिता अवधेश के अनुसार, वह ड्यूटी गए थे तभी फोन आया कि आपका बेटा नाले में गिर कर बह गया है. उसकी तलाश की जा रही है. आप घर जल्दी आ जाइए. वही, मां घटना वाले दिन से प्रशासन से निवेदन कर रही है कि उसके बच्चे का किसी हाल में तलाश करें.
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