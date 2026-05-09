स्कूल परिसर में नाबालिग का शव बरामद, गले पर पाए गए चोट के निशान
जमशेदपुर में नाबालिग का शव मिलने से सनसनी फैल गई. परसुडीह थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक के गले पर निशान पाए गए हैं.
Published : May 9, 2026 at 1:32 PM IST
जमशेदपुरः परसुडीह क्षेत्र स्थित एक स्कूल परिसर में नाबालिग का शव बरामद हुआ है. इसकी जानकारी जैसे ही लोगों को मिली क्षेत्र में सनसनी फैल गई. मामले में परसुडीह थाना प्रभारी ने बताया कि मृत नाबालिग बच्ची के गले पर निशान पाए गए हैं. मृतिका की पहचान के लिए आस पास के लोगों से पूछताछ की जा रही है.
पुलिस ने जांच शुरू की
जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों ने जब स्कूल परिसर के अंदर एक किशोरी का शव पड़ा देखा तो इसकी सूचना थाना में दी. पुलिस के पहुंचने से घटना स्थल के पास लोगों की भीड़ लग गई. मौके पर पहुंचे परसुडीह थाना प्रभारी ने आस पास के क्षेत्रों का निरिक्षण कर जांच शुरू कर दी.
मृतक के गले पर चोट निशान
स्थानीय लोगों का आरोप है कि नाबालिग के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर शव को स्कूल परिसर में फेंक दिया गया.
मृत किशोरी की उम्र लगभग 16 वर्ष है. उसके गले पर चोट निशान पाए गए हैं, जिससे प्रतीत होता है कि असकी हत्या की गई है. अविनाश कुमार, परसुडीह थाना प्रभारी
सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले जा रहे हैं
पुलिस ने अभी तक दुष्कर्म की पुष्टि नहीं की है. परसुडीह थाना प्रभारी ने बताया कि मृतिका की पहचान नहीं हो पाई है. आस पास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाला जा रहा है.
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