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हजारीबाग में संदेहास्पद परिस्थितियों में नाबालिग लड़की का शव बरामद, परिजनों ने जताई सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका

हजारीबाग: जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र में बुधवार को संदेहास्पद परिस्थितियों में एक नाबालिग लड़की का क्षत-विक्षत शव बरामद किया गया है. लड़की का शव बांस की झुरमुट के पास मिला है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है.

बच्ची के पूरे शरीर पर चोट के गहरे निशान मिले हैं और उसके दांत तक तोड़ दिए गए हैं. घटनास्थल पर चारों ओर खून के छींटे बिखरे थे. मामले में परिजनों ने बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जाहिर की है. वहीं घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव और भारी आक्रोश व्याप्त है.

मंगला जुलूस से लापता हुई थी लड़की

परिजनों के अनुसार, लड़की मंगलवार की रात लगभग 8 बजे गांव में निकले मंगला जुलूस में शामिल हुई थी. उसके बाद वह अचानक लापता हो गई. जब काफी देर तक वह घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की. पूरी रात ग्रामीण और परिजन उसे ढूंढते रहे, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला.

जांच के लिए पहुंची फॉरेंसिक टीम

घटना की सूचना मिलते ही विष्णुगढ़ पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंची. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला मुख्यालय से फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड को भी बुलाया गया. पुलिस ने घटनास्थल से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है.

मृतका अपने घर की सबसे छोटी बेटी थी. उसके पिता वर्तमान में आजीविका के लिए मुंबई में रहते हैं. ग्रामीणों ने आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी और उन्हें फांसी की सजा देने की मांग की है. सूचना पाकर इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी सपन कुमार महथा और विष्णुगढ़ एसडीपीओ बैजनाथ प्रसाद मौके पर पहुंचे और आक्रोशित परिजनों एवं ग्रामीणों को विधि-सम्मत कार्रवाई का भरोसा दिलाया है.