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बिहार में राशन लेने निकली नाबालिग बच्ची का निर्माणाधीन मकान से मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

जमुई: बिहार के जमुई जिले के टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत नीमारंग मुहल्ले में शनिवार सुबह एक निर्माणाधीन मकान के अहाते के अंदर से सात-आठ वर्षीय नाबालिग बच्ची का शव बरामद हुआ है. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

मदरसा ग्राउंड से लापता: परिजनों के अनुसार बच्ची शुक्रवार की शाम को अपने घर के बगल में स्थित मदरसे के पास ग्राउंड में खेल रही थी. खेलते-खेलते वह अचानक वहां से लापता हो गई. देर शाम तक जब बच्ची वापस अपने घर नहीं लौटी, तो परिवार के लोगों ने उसकी तलाश शुरू कर दी.

पिता का बयान: बच्ची के पिता ने बताया कि मेरी बेटी शुक्रवार शाम को घर से राशन का सामान लेने के लिए निकली थी. जब वह वापस नहीं लौटी तो हम लोगों ने आस-पास और अपने नाते-रिश्तेदारों के यहां पूछताछ और खोजबीन शुरू की.

अनहोनी की आशंका: वहीं जब परिचितों के यहां काफी खोजबीन करने के बाद भी बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला, तो परिवार वाले किसी अनहोनी की आशंका से पूरी तरह डर गए थे. इसके बाद ही सुबह बच्ची का शव मिलने की जानकारी मिली.

सीसीटीवी कैमरों की जांच: घटना की सूचना मिलते ही टाउन थाना पुलिस और स्वयं एसपी विश्वजीत दयाल दलबल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस प्रशासन ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस हर एक बिंदु पर बारीकी से जांच कर रही है और आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है.