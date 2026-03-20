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मौसा का दावा- बच्ची किडनैप हुई; लखनऊ पुलिस ने नदी से बरामद की मासूम की लाश

DCP गोपाल कृष्ण चौधरी ने बताया कि बुधवार रात करीब 9:20 बजे पुलिस को 112 पर सूचना मिली कि एक बच्ची लापता है.

लखनऊ पुलिस ने नदी से बरामद की मासूम की लाश.
लखनऊ पुलिस ने नदी से बरामद की मासूम की लाश. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 9:45 AM IST

2 Min Read
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लखनऊ: ​राजधानी के मड़ियांव थाना क्षेत्र में गुरुवार को पीपा पुल के पास नाबालिग बच्ची का शव मिला था. बुधवार को मृतका के मौसा ने दावा किया था कि कार सवार बदमाशों ने बच्ची को किडनैप कर लिया है. पुलिस ने जब CCTV फुटेज खंगाले तो मौसा के बयान पर सवालिया निशान खड़ा हो गया.

DCP गोपाल कृष्ण चौधरी ने बताया कि बुधवार रात करीब 9:20 बजे पुलिस को 112 पर सूचना मिली कि एक बच्ची लापता है. कुलदीप नामक व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि वह अपनी साली की बेटी को दवा दिलाने ले जा रहा था.

रास्ते में कुछ लोगों से गाली-गलौज हुई, जिसके बाद पीपा पुल के पास कार सवार बदमाशों ने बच्ची को जबरन गाड़ी में खींच लिया और फरार हो गए.

पुलिस जब मौके पर पहुंची तो कुलदीप नशे की हालत में था. छानबीन के दौरान नदी किनारे बच्ची के कपड़े और चप्पलें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रखे मिले, जो किसी अपहरण की स्थिति में संभव नहीं लग रहे थे.

CCTV ने खोला राज: ​पुलिस ने जब इलाके के CCTV फुटेज खंगाले, तो मौसा की कहानी झूठी साबित होती दिखी. ​फुटेज में कुलदीप बच्ची को मोटरसाइकिल पर बैठाकर पीपा पुल की ओर ले जाते हुए तो दिख रहा है.

उसके पीछे कोई चारपहिया वाहन नहीं था. संदिग्ध परिस्थितियों को देखते हुए गुरुवार सुबह SDRF और मड़ियांव पुलिस ने नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया. सुबह करीब 9:00 बजे बालिका का शव बरामद हो गया.

​उच्चाधिकारियों की निगरानी और जांच: घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए DCP गोपाल कृष्ण चौधरी सहित कई उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे. DCP ने बताया शव कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा कि बच्ची की मौत डूबने से हुई है या उसकी हत्या की गई है? पुलिस ने मौसा कुलदीप को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है.

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