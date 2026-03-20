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मौसा का दावा- बच्ची किडनैप हुई; लखनऊ पुलिस ने नदी से बरामद की मासूम की लाश

लखनऊ पुलिस ने नदी से बरामद की मासूम की लाश. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: ​राजधानी के मड़ियांव थाना क्षेत्र में गुरुवार को पीपा पुल के पास नाबालिग बच्ची का शव मिला था. बुधवार को मृतका के मौसा ने दावा किया था कि कार सवार बदमाशों ने बच्ची को किडनैप कर लिया है. पुलिस ने जब CCTV फुटेज खंगाले तो मौसा के बयान पर सवालिया निशान खड़ा हो गया.

DCP गोपाल कृष्ण चौधरी ने बताया कि बुधवार रात करीब 9:20 बजे पुलिस को 112 पर सूचना मिली कि एक बच्ची लापता है. कुलदीप नामक व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि वह अपनी साली की बेटी को दवा दिलाने ले जा रहा था.

रास्ते में कुछ लोगों से गाली-गलौज हुई, जिसके बाद पीपा पुल के पास कार सवार बदमाशों ने बच्ची को जबरन गाड़ी में खींच लिया और फरार हो गए.

पुलिस जब मौके पर पहुंची तो कुलदीप नशे की हालत में था. छानबीन के दौरान नदी किनारे बच्ची के कपड़े और चप्पलें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रखे मिले, जो किसी अपहरण की स्थिति में संभव नहीं लग रहे थे.

CCTV ने खोला राज: ​पुलिस ने जब इलाके के CCTV फुटेज खंगाले, तो मौसा की कहानी झूठी साबित होती दिखी. ​फुटेज में कुलदीप बच्ची को मोटरसाइकिल पर बैठाकर पीपा पुल की ओर ले जाते हुए तो दिख रहा है.