ETV Bharat / state

तालाब में मिला लापता नाबालिग का शव, सिर पर चोट के निशान, बलौदाबाजार के कोतवाली थाना का मामला

तालाब में मिला लापता नाबालिग का शव ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलौदाबाजार : बलौदाबाजार के खटियापाटी गांव में नाबालिग का शव मिला. मृतक की शिनाख्त सुजल गेंडरे के रुप में पुलिस ने की है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सुजल एक दिन पहले लापता था.परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी.अब तालाब में शव मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है. बताया जा रहा है कि सुजल का शव तालाब में झाड़ियों के बीच फंसा हुआ मिला. शव मिलने की सूचना गांव में फैलते ही घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई.

झाड़ियों के बीच मिला शव, गांव में पसरा मातम