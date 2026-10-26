तालाब में मिला लापता नाबालिग का शव, सिर पर चोट के निशान, बलौदाबाजार के कोतवाली थाना का मामला
बलौदाबाजार के खटियापाटी में नाबालिग का शव मिला है. पुलिस के मुताबिक नाबालिग एक दिन से लापता था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 26, 2026 at 7:26 PM IST
बलौदाबाजार : बलौदाबाजार के खटियापाटी गांव में नाबालिग का शव मिला. मृतक की शिनाख्त सुजल गेंडरे के रुप में पुलिस ने की है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सुजल एक दिन पहले लापता था.परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी.अब तालाब में शव मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है. बताया जा रहा है कि सुजल का शव तालाब में झाड़ियों के बीच फंसा हुआ मिला. शव मिलने की सूचना गांव में फैलते ही घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई.
झाड़ियों के बीच मिला शव, गांव में पसरा मातम
एक दिन पहले तक लापता सुजल की तलाश कर रहे परिजनों को सोमवार सुबह उसके शव मिलने की सूचना मिली.घटना से परिवार में दुख का माहौल है. गांव में भी इस घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. मृतक के सिर पर गंभीर चोट के निशान होने की बात सामने आई है. इस वजह से उसकी मौत की परिस्थितियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं. हालांकि, चोट किस कारण लगी और उसकी मौत कैसे हुई, यह अभी स्पष्ट नहीं है.
सोमवार सुबह सुजल गेंडरे का शव गांव के तालाब में मिला है. पुलिस घटनास्थल की जांच कर रही है और मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर पड़ताल की जा रही है. नाबालिग के लापता होने की रिपोर्ट पहले ही कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई थी.पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी-खोमन सिन्हा,एएसपी
गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद शुरू हुई थी तलाश
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक सुजल के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने कोतवाली थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसके बाद सोमवार सुबह उसका शव गांव के तालाब में मिला. अब पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि सुजल किन परिस्थितियों में लापता हुआ और तालाब तक कैसे पहुंचा.
धमतरी में गौ तस्करी करते दो आरोपी गिरफ्तार, ट्रक से 10 गायें बरामद, कत्लखाने ले जाए जाने की आशंका
नरहरपुर नगर पंचायत में चुनावी सरगर्मी तेज, विकास कार्यों और फंड आवंटन को लेकर भाजपा कांग्रेस आमने सामने
बड़सरा जंगल में महिला अचेत हालत में मिली, दूसरे पति पर लगाए गंभीर आरोप, छह महीने से थी लापता