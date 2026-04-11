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26 घंटे बाद मिला नाबालिग का शव, साथियों के साथ रुद्री नहर में नहाने के दौरान हादसा, यूपी से धमतरी आया था

धमतरी के रुद्री नहर में डूबे 17 साल के नाबालिग का शव 26 घंटे बाद घटनास्थल से कुछ दूरी पर नए पुल के पास मिला.

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26 घंटे बाद मिला नाबालिग का शव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 11, 2026 at 3:20 PM IST

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धमतरी: जिले के रुद्री मुख्य नहर में नहाने के दौरान डूबे नाबालिग का शव करीब 26 घंटे बाद बरामद कर लिया गया. शव नहर के नए निर्माणाधीन पुल के पास मिला, जो पानी का स्तर कम होने के बाद दिखाई दिया. गोताखोरों की टीम लगातार सर्चिंग में जुटी हुई थी.

यूपी का रहने वाला है नाबालिग

मृतक की पहचान समीर उर्फ मतलूब रिज़वी (17 वर्ष), निवासी ग्राम पाली, तहसील शाहेवजपुर, जिला हरदोई (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक समीर अपने साथियों के साथ काम के सिलसिले में धमतरी आया हुआ था. शुक्रवार 10 अप्रैल की सुबह सभी युवक रुद्री नहर में नहाने पहुंचे थे. इसी दौरान समीर गहरे पानी में चला गया और तेज बहाव में बह गया.

रुद्री नहर में डूबे 17 साल के नाबालिग का शव 26 घंटे बाद मिला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अंधेरे के चलते रेस्क्यू में देरी

साथियों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी की गहराई और तेज बहाव के कारण वह डूब गया. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और तत्काल स्थानीय लोगों व पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस, गोताखोरों और बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर खोजबीन शुरू की. देर शाम तक सर्च ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन अंधेरा होने के कारण उसे रोकना पड़ा.

अगले दिन फिर शुरू हुआ रेस्क्यू

शनिवार सुबह फिर से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया, जिसके बाद करीब 26 घंटे बाद लड़के का शव घटनास्थल से कुछ दूरी पर नए पुल के पास बरामद हुआ. सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी ने बताया कि लगातार प्रयास के बाद शव बरामद किया गया है. उन्होंने कहा कि टीम ने पूरी तत्परता के साथ सर्च ऑपरेशन चलाया.

पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां पोस्टमॉर्टम के बाद आगे की प्रक्रिया की जा रही है.- अभिषेक चतुर्वेदी, सीएसपी

बताया जा रहा है कि मृतक और उसके साथी उत्तर प्रदेश से धमतरी क्षेत्र में सोफा रिपेयर और बिक्री का कार्य करने आए थे. इस दर्दनाक घटना से साथियों और परिजनों में गहरा शोक व्याप्त है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि रुद्री बैराज और नहर जैसे खतरनाक स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं और नहाने पर सख्ती से रोक लगाई जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

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