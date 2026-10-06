एटा में अधेड़ का शव कमरे के बाहर मिला, जानिए वजह
परिजनों ने घटना की सूचना मलावन थाना पुलिस को दी, मामले की जांच में जुटी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 11:26 AM IST
एटा : मलावन थाना क्षेत्र के सेंथरी गांव में सोमवार को जमीनी विवाद से परेशान चल रहे 50 वर्षीय अधेड़ की मौत हो गई. उनका शव घर के कमरे में मिला. परिजनों ने घटना की सूचना मलावन थाना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
पुलिस के अनुसार सेंथरी निवासी अशोक पुत्र अफसर पिछले करीब दो वर्षों से पारिवारिक एवं जमीन संबंधी विवाद को लेकर तनाव में बताए जा रहे थे. परिजनों के मुताबिक, करीब दो वर्ष पूर्व अशोक के पिता ने 10 बिस्वा जमीन अपनी बड़ी बेटी के नाम बैनामा कर दी थी. इसके बाद से परिवार में विवाद चल रहा था.
अशोक के बेटे उपेंद्र ने बताया कि जमीन को लेकर परिवार में काफी समय से क्लेश चल रहा था. सोमवार को वह भैंस बांधने के लिए गया था. लौटने पर पिता को कमरे में गंभीर हालत में पाया. इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. उपेंद्र का आरोप है कि उसके फूफा की ओर से भी आए दिन जान से मारने की धमकियां दी जाती थीं.
वहीं मलावन थाना प्रभारी क्षत्रपाल सिंह ने बताया कि करीब दो वर्ष पूर्व मृतक के पिता द्वारा जमीन बेटी के नाम किए जाने के बाद से पारिवारिक विवाद चल रहा था. सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.