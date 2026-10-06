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एटा में अधेड़ का शव कमरे के बाहर मिला, जानिए वजह

एटा में अधेड़ का शव कमरे के बाहर मिला. ( etv bharat )

एटा : मलावन थाना क्षेत्र के सेंथरी गांव में सोमवार को जमीनी विवाद से परेशान चल रहे 50 वर्षीय अधेड़ की मौत हो गई. उनका शव घर के कमरे में मिला. परिजनों ने घटना की सूचना मलावन थाना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.



पुलिस के अनुसार सेंथरी निवासी अशोक पुत्र अफसर पिछले करीब दो वर्षों से पारिवारिक एवं जमीन संबंधी विवाद को लेकर तनाव में बताए जा रहे थे. परिजनों के मुताबिक, करीब दो वर्ष पूर्व अशोक के पिता ने 10 बिस्वा जमीन अपनी बड़ी बेटी के नाम बैनामा कर दी थी. इसके बाद से परिवार में विवाद चल रहा था.