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रोहतक के होटल में मिली शादीशुदा महिला की लाश, युवक के साथ आई थी, महिला को छोड़कर भागा

हरियाणा के रोहतक में एक विवाहिता का शव होटल में मिला है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Body of married woman found in hotel near Liberty Phatak in Rohtak
रोहतक के होटल में मिली शादीशुदा महिला की लाश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 26, 2026 at 7:35 PM IST

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Updated : August 26, 2026 at 7:47 PM IST

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रोहतक: हरियाणा के रोहतक के लिबर्टी फाटक के पास स्थित एक होटल में करीब 24 वर्षीय विवाहिता का शव मिलने से सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए. मृतका रोहतक के खेड़ी साध गांव की रहने वाली बताई जा रही है. विवाहिता एक युवक के साथ होटल में आई थी लेकिन दोपहर बाद युवक चला गया तो विवाहिता का शव होटल में मिला. शव मिलने पर होटल संचालक ने पुलिस को सूचना दी.

विवाहिता को होटल में छोड़कर निकला : विवाहिता बुधवार सुबह एक युवक के साथ रोहतक के 9 क्लाउड होटल में आई थी. युवक दोपहर बाद विवाहिता को होटल में छोड़कर बाहर निकल गया. होटल संचालक ने जब देखा कि काफी देर तक विवाहिता बाहर नहीं आई तो उसे शक हुआ और दरवाजा खुलने पर उसे लाश नजर आई तो उसने मामले की सूचना पुलिस को दी.

रोहतक के होटल में मिली शादीशुदा महिला की लाश (ETV Bharat)

पुलिस कर रही मामले की जांच : सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी. एफएसएल टीम ने भी घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि विवाहिता की लाश मिलने के पीछे वजह क्या है और उसके साथ होटल में आया युवक कौन था. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम और जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा. पुलिस होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और अन्य जानकारी भी खंगाल रही है. विवाहिता की मौत के बाद उसके परिजनों को भी मामले की सूचना दे दी गई है.

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Last Updated : August 26, 2026 at 7:47 PM IST

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