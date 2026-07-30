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125 KM लंबा मौत का सफर! अखाड़ा घाट से शुरू.. सिंघिया घाट पर खत्म

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर से एक शख्स का शव बरामद किया गया है. बताया जाता है कि समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बूढ़ी गंडक नदी के सिंघिया घाट के पास नदी में उपलाता अधेड़ का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. वहीं इस शव को लेकर जब लोगों को जानकारी मिली तो वह और भी अचरज करने वाला था.

सवा सौ किलोमीटर दूर मिला शव: दरअसल नदी में मिला यह शव इन क्षेत्रों के आसपास का नहीं था और करीब सवा सौ किलोमीटर दूर से बहकर यहां पहुंचा था. शव की पहचान होने के बाद साफ हुआ कि यह शख्स मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट पर स्नान के दौरान बीते 25 जुलाई को नदी में डूब गया था.

विभूतिपुर थाना क्षेत्र (ETV Bharat)

25 जुलाई को डूबा था शख्स: मृतक शख्स की पहचान मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा केएमसीएच के करीब रहने वाले रामभजन भगत के 50 वर्षीय पुत्र रंजीत भगत के रूप में कई गयी है. वहीं मृतक के भतीजे राजू कुमार के अनुसार, 25 जुलाई को वे मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट पर स्नान करने गए थे.

"इस दौरान नदी में पानी का स्तर बढ़ने के कारण उनकी डूबने से मौत हो गई. इस हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन व आसपास के लोगों ने नदी में काफी दूर तक खोजबीन की, लेकिन उनके शव का कुछ पता नहीं चल सका."- राजू कुमार,मृतक के परिजन