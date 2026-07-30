125 KM लंबा मौत का सफर! अखाड़ा घाट से शुरू.. सिंघिया घाट पर खत्म
मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट में डूबे रंजीत भगत का शव सवा सौ किमी दूर समस्तीपुर से बरामद किया गया है. पढ़ें..
Published : July 30, 2026 at 12:42 PM IST
समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर से एक शख्स का शव बरामद किया गया है. बताया जाता है कि समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बूढ़ी गंडक नदी के सिंघिया घाट के पास नदी में उपलाता अधेड़ का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. वहीं इस शव को लेकर जब लोगों को जानकारी मिली तो वह और भी अचरज करने वाला था.
सवा सौ किलोमीटर दूर मिला शव: दरअसल नदी में मिला यह शव इन क्षेत्रों के आसपास का नहीं था और करीब सवा सौ किलोमीटर दूर से बहकर यहां पहुंचा था. शव की पहचान होने के बाद साफ हुआ कि यह शख्स मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट पर स्नान के दौरान बीते 25 जुलाई को नदी में डूब गया था.
25 जुलाई को डूबा था शख्स: मृतक शख्स की पहचान मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा केएमसीएच के करीब रहने वाले रामभजन भगत के 50 वर्षीय पुत्र रंजीत भगत के रूप में कई गयी है. वहीं मृतक के भतीजे राजू कुमार के अनुसार, 25 जुलाई को वे मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट पर स्नान करने गए थे.
"इस दौरान नदी में पानी का स्तर बढ़ने के कारण उनकी डूबने से मौत हो गई. इस हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन व आसपास के लोगों ने नदी में काफी दूर तक खोजबीन की, लेकिन उनके शव का कुछ पता नहीं चल सका."- राजू कुमार,मृतक के परिजन
ग्रामीणों ने दी परिजनों को सूचना: शव मिलने की सूचना पर परिवार के लोग गंडक के बांध पर समस्तीपुर के सीमा तक पंहुच गए. मृतक के भतीजे के अनुसार, समस्तीपुर के पूसा में ग्रामीणों ने जानकारी दी कि एक शव नदी में उपलाता देखा गया है. पीड़ित परिवार अनहोनी की आशंका के साथ आगे बढ़ा.
सिंघिया घाट पर मिला शव: इसी दौरान मुजफ्फरपुर से करीब सवा सौ किलोमीटर दूर सिंघिया घाट पर उन्हें रंजीत भगत का शव मिला. शव की पहचान के बाद पीड़ित परिवार ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी. इसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेजा है.
"बूढ़ी गंडक नदी के सिंघिया घाट के करीब एक अधेड़ का शव नदी में उपलाता मिला है. मृतक मुजफ्फरपुर का रहने वाला था. शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है. वहीं मृतक के परिजन भी मौजूद हैं. पोस्टमार्टम के बाद उन्हें शव सौंप दिया जाएगा."- एस के झा,विभूतिपुर थाना अध्यक्ष
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