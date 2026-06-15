ETV Bharat / state

कार में मिला लापता शख्स का शव, परिजनों ने लेनदेन के चक्कर में हत्या का लगाया आरोप

जयपुर में शिवदासपुरा थाना इलाके की घटना, पुलिस जुटी जांच में, एफएसएल ने जुटाए सबूत.

deadbody found in car
मौका मुआयना करती पुलिस (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 15, 2026 at 2:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजधानी जयपुर में शिवदासपुरा थाना इलाके में एक शख्स का शव कार में मिलने से सनसनी फैल गई. वह व्यक्ति शनिवार को घर से निकला था. उसका शव कर में मिलने के बाद परिजनों ने रुपए के लेन-देन के चलते हत्या की आशंका जताई है. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

चाकसू एसीपी भवानी सिंह ने बताया कि शिवदासपुरा थाना इलाके के विधानी निवासी हरिशंकर शर्मा का शव सोमवार को उनके घर से करीब 100 मीटर दूर एक कार में मिला है. वह बिल्डिंग मैटेरियल सप्लाई का काम करते थे. वह शनिवार सुबह अपने घर से निकले लेकिन बाद में घर नहीं लौटे. उनका मोबाइल बंद आने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की. जब कोई सुराग नहीं मिला तो परिजनों ने रविवार को शिवदासपुरा थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी. अब उनका शव आज एक कार में मिला है.

पढ़ें: संत देवानंद हत्याकांड : आरोपी नेटवर्क VPN बना कर रहे थे कॉलिंग, गोवा में करने जा रहे थे इंजॉय, पुणे से गिरफ्तार

परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप: इधर परिजनों ने रुपए के लेन-देन के चलते हत्या की आशंका जताई है. उनके परिजनों का आरोप है कि शव कार की पिछली सीट पर मिला है. जिससे आशंका है कि हत्या कर शव कार में रखा गया है. परिजनों ने शरीर पर गंभीर चोट के निशान होने के भी आरोप लगाए हैं. परिजनों का कहना है कि हरिशंकर काफी समय से उनके एक जानकार से दो करोड़ रुपए मांग रहे थे. यह रकम हरिशंकर ने उसे उधार दी थी. इसी लेनदेन के चलते उन्होंने हत्या का आरोप लगाया है.

एफएसएल ने जुटाए सबूत: घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया. पुलिस की सूचना पर एफएसएल टीम भी मौके पहुंची. पूरे मामले में एफएसएल ने फोटोग्राफी की और साक्ष्य इकठ्ठा किए. एसीपी भवानी सिंह का कहना है कि इस मामले की गहनता से जांच जारी है. परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं. उन्हें ध्यान में रखते हुए हर पहलु से जांच की जा रही है.

TAGGED:

MURDER DUE TO FINANCIAL DISPUTE
LENT TWO CRORE RUPEES
MAN MISSING FOR TWO DAYS
DEADBODY FOUND IN CAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.