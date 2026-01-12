ETV Bharat / state

रुद्रपुर में सड़क किनारे मिली लाश, शरीर पर मिले चोट के निशान, पुलिस मामले की जांच में जुटी

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में सोमवार 12 जनवरी सुबह को सड़क किनारे एक व्यक्ति का लाश मिली. लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी. स्थानीय लोगों ने तत्काल मामले की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों से जांच पड़ताल की और शव के शिनाख्त करने का प्रयास किया. पुलिस ने मृतक के शरीर चोट के कई निशान मिले है.

उधम सिंह नगर पुलिस ने बताया कि सिडकुल क्षेत्र में सड़क किनारे कुछ लोगों ने एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ देखा था. इसके बाद ट्रांजिट कैंप से पुलिस भी मौके पहुंची. मृतक का शिनाख्त पप्पू वर्मा पुत्र फतेह बहादुर वर्मा, उम्र लगभग 42 वर्ष के रूप में हुई है. पप्पू वर्मा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के महाराजगंज थाना क्षेत्र के निवासी थे और बीते करीब 10 वर्षों से रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप वार्ड नंबर चार में रहकर मजदूरी का कार्य कर रहे थे.

बताया जा रहा है कि पप्पू वर्मा रविवार को भी रोजाना की तरह काम पर जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे. सोमवार सुबह उनका शव सिडकुल ढाल के पास सड़क किनारे मिला. पुलिस जांच में पप्पू वर्मा के शरीर पर कई चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे प्रथम दृष्टया मारपीट की आशंका जताई जा रही है.