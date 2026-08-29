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वाराणसी के होटल में युवक का शव मिला; महाराष्ट्र का रहने वाला था युवक, जांच जारी

सिगरा थाना प्रभारी ने बताया कि युवक की मौत क्यों हुई है, अभी इसकी जांच की जा रही है.

वाराणसी के होटल में युवक का शव मिला.
वाराणसी के होटल में युवक का शव मिला. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 29, 2026 at 7:28 AM IST

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वाराणसी: शहर के सिगरा थाना क्षेत्र के एक होटल में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक कमरे में महाराष्ट्र के रहने वाले नागरिक का शव मिला. सूचना पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इसके साथ ही व्यक्ति की मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है. घटना शुक्रवार देर रात की है.

सिगरा थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्रा ने बताया कि मृतक की पहचान बृज गोपाल दुबे के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि वह दर्शन पूजा करने की बात को लेकर के होटल में रुके हुए थे. होटल के मैनेजर जामवंत यादव के अनुसार, बृज गोपाल दुबे 4 दिन पहले होटल में रुकने के लिए आए थे.

उन्होंने कमरा नंबर 4 बुक किया था. यह महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और मिर्जापुर से बनारस आए थे. होटल मैनेजर ने बताया कि बृज गोपाल ने दवा और इलाज के लिए बनारस आने की बात भी कही थी.

मैनेजर ने बताया कि शुक्रवार देर शाम होटल कर्मचारी कमरे का पेमेंट लेने के लिए जब उनके कमरे के पास पहुंचे तो दरवाजा नहीं खुला. बहुत देर तक दरवाजा खटखटाने के बावजूद भी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो कर्मचारियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने जब दरवाजा खुलवाया तो बृज गोपाल कमरे के बेड पर मृत पड़े हुए थे.

सिगरा थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्रा ने बताया कि युवक की मौत क्यों हुई है, अभी इसकी जांच की जा रही है. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों से संपर्क किया जा रहा है.

इसके साथ ही होटल में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु का कारण पता चलेगा. इसके साथ ही अन्य तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखकर के जांच की जा रही है.

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