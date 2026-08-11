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लखनऊ के होटल में पंखे से लटका मिला गुजरात के अमित शर्मा का शव, छत्तीसगढ़ में परिवार

पुलिस ने लैपटॉप, मोबाइल और बैग कब्जे में लिया, घरवालों को दी सूचना

प्रतीकात्मक फोटो.
प्रतीकात्मक फोटो. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 4:54 PM IST

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लखनऊ: ​गोमतीनगर के विवेकखंड-4 स्थित होटल के कमरे में गुजरात के पालनपुर निवासी अमित शर्मा का शव पंखे से फंदे पर लटका मिला. सोमवार रात दरवाजा न खुलने पर पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचकर शव को उतरवाया और केजीएमयू भेजा, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मौके से लैपटॉप, मोबाइल व बैग कब्जे में लेकर छत्तीसगढ़ में रह रहे परिजनों को सूचित कर दिया है.

​पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, सोमवार रात करीब 8:30 बजे होटल के मैनेजर ने गोमतीनगर पुलिस को सूचना दी कि कमरा नंबर 301 दोपहर से लगातार बंद है और अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है. ​सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मय उपनिरीक्षक शिवम गुप्ता और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. जब पुलिस टीम ने दरवाजे की दरार से अंदर झांककर देखा तो कमरे के अंदर एक व्यक्ति पंखे से रस्सी के सहारे फांसी पर लटक रहा था.

फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में उतारा गया शव, लैपटॉप व बैग बरामद

​मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया. फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए और होटल स्टाफ की मदद से शव को फंदे से नीचे उतरवाया गया. इसके बाद पुलिस तुरंत व्यक्ति को केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर ले गई, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. ​फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की गहनता से तलाशी ली और मौके से ​एक वीवो का एंड्रॉयड मोबाइल फोन ​एक लैपटॉप और पेन, ​फंदे में प्रयुक्त हरे रंग की रस्सी ​एक काला बैग जिसमें कपड़े और निजी सामान था, को साक्ष्य के तौर पर नियमानुसार सील कर कब्जे में ले लिया.

मृतक की पहचान

होटल में जमा कराए गए पहचान पत्र से मृतक की शिनाख्त अमित शर्मा पुत्र मदन गोपाल शर्मा निवासी दिल्ली गेट, ईश्वर भवन, मानसरोवर रोड, बनासकांठा पालनपुर, गुजरात के रूप में हुई है. ​पुलिस ने मोबाइल के जरिए मृतक की पत्नी से संपर्क साधा. बातचीत में पत्नी ने बताया कि वह वर्तमान में अपने बच्चों व परिवार के साथ रायपुर छत्तीसगढ़ में रह रही हैं. सूचना मिलते ही तुरंत लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं.

​डीसीपी पूर्वी दीक्षा शर्मा ने बताया कि शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मृतक के परिजनों के लखनऊ पहुंचने पर उनसे आगे पूछताछ की जाएगी और मोबाइल व लैपटॉप की जांच के बाद ही खुदकुशी के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल मामले में आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

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AMIT SHARMA DEATH GUJARAT RESIDENT
BODY RECOVERED FROM LUCKNOW HOTEL
लखनऊ होटल में शव मिला
BODY FOUND IN LUCKNOW HOTEL

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