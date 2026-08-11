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लखनऊ के होटल में पंखे से लटका मिला गुजरात के अमित शर्मा का शव, छत्तीसगढ़ में परिवार

लखनऊ: ​गोमतीनगर के विवेकखंड-4 स्थित होटल के कमरे में गुजरात के पालनपुर निवासी अमित शर्मा का शव पंखे से फंदे पर लटका मिला. सोमवार रात दरवाजा न खुलने पर पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचकर शव को उतरवाया और केजीएमयू भेजा, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मौके से लैपटॉप, मोबाइल व बैग कब्जे में लेकर छत्तीसगढ़ में रह रहे परिजनों को सूचित कर दिया है.

​पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, सोमवार रात करीब 8:30 बजे होटल के मैनेजर ने गोमतीनगर पुलिस को सूचना दी कि कमरा नंबर 301 दोपहर से लगातार बंद है और अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है. ​सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मय उपनिरीक्षक शिवम गुप्ता और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. जब पुलिस टीम ने दरवाजे की दरार से अंदर झांककर देखा तो कमरे के अंदर एक व्यक्ति पंखे से रस्सी के सहारे फांसी पर लटक रहा था.

फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में उतारा गया शव, लैपटॉप व बैग बरामद

​मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया. फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए और होटल स्टाफ की मदद से शव को फंदे से नीचे उतरवाया गया. इसके बाद पुलिस तुरंत व्यक्ति को केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर ले गई, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. ​फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की गहनता से तलाशी ली और मौके से ​एक वीवो का एंड्रॉयड मोबाइल फोन ​एक लैपटॉप और पेन, ​फंदे में प्रयुक्त हरे रंग की रस्सी ​एक काला बैग जिसमें कपड़े और निजी सामान था, को साक्ष्य के तौर पर नियमानुसार सील कर कब्जे में ले लिया.