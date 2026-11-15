हरदोई में दो दिन से लापता बच्ची का शव मिला; बाग में शव मिलने से हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी
घटना स्थल पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 6:52 PM IST
हरदोई : जनपद के लोनार थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव से अचानक लापता हुई चार वर्षीय मासूम का शव गांव के बाहर एक बाग में संदिग्ध हालात में बरामद हुआ है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और मातहतों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के मुताबिक, 13 नवंबर को लोनार थाना क्षेत्र के एक गांव से चार साल की बच्ची के लापता होने की सूचना पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया था. एएसपी पश्चिमी और सीओ हरपालपुर के नेतृत्व में पुलिस टीमें लगातार तलाश कर रही थीं, और आज गांव के बाहर स्थित एक बगीचे से बच्ची का शव बरामद हुआ है.
उन्होंने बताया कि फील्ड यूनिट द्वारा सभी साक्ष्य एकत्र कर लिए गए हैं तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. घटना के खुलासे के लिए पुलिस की कई टीमें पूरी तरह प्रयासरत हैं, जल्द ही घटना का पर्दाफाश किया जाएगा.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना लोनार क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 13 नवंबर 2026 को थाने पर प्रार्थना पत्र दिया था कि उनकी चार वर्षीय पुत्री घर के बाहर खेलते समय अचानक लापता हो गई है और काफी तलाशने के बावजूद वापस घर नहीं लौटी है.
मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना लोनार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था. बच्ची की सकुशल बरामदगी के लिए अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी और क्षेत्राधिकारी हरपालपुर के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया गया था.
पुलिस और सर्विलांस टीमें लगातार बच्ची की खोजबीन और सुरागकशी में जुटी हुईं थीं. शनिवार को गांव से करीब दो किलोमीटर दूर स्थित एक बागीचे से लापता बच्ची का शव बरामद हुआ. घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, भारी पुलिस बल और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंच गई तथा घटनास्थल से फिंगरप्रिंट और अन्य भौतिक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूरी की गई. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर नियमानुसार पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण कर ली है और पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है.
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