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हरदोई में दो दिन से लापता बच्ची का शव मिला; बाग में शव मिलने से हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी

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हरदोई : जनपद के लोनार थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव से अचानक लापता हुई चार वर्षीय मासूम का शव गांव के बाहर एक बाग में संदिग्ध हालात में बरामद हुआ है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और मातहतों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के मुताबिक, 13 नवंबर को लोनार थाना क्षेत्र के एक गांव से चार साल की बच्ची के लापता होने की सूचना पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया था. एएसपी पश्चिमी और सीओ हरपालपुर के नेतृत्व में पुलिस टीमें लगातार तलाश कर रही थीं, और आज गांव के बाहर स्थित एक बगीचे से बच्ची का शव बरामद हुआ है.

उन्होंने बताया कि फील्ड यूनिट द्वारा सभी साक्ष्य एकत्र कर लिए गए हैं तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. घटना के खुलासे के लिए पुलिस की कई टीमें पूरी तरह प्रयासरत हैं, जल्द ही घटना का पर्दाफाश किया जाएगा.

