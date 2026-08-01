दीवार फांदकर घर में घुसा जीजा, साली के कमरे में था सन्नाटा, चीखने लगी बड़ी बहन और मां..
सहरसा में एक 21 साल की छात्रा की मौत का मामला सामने आया है. पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है. पढ़ें..
Published : August 1, 2026 at 1:24 PM IST
सहरसा: बिहार के सहरसा में एक छात्रा की मौत के बाद सनसनी फैल गई है. मामला सदर थाना क्षेत्र का है. घटना की जानकारी मिलते ही हर कोई दंग है. सूचना पर सदर थाना पुलिस, टीओपी-1 के प्रभारी जितेंद्र कुमार और एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) की टीम मौके पर पहुंची है. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है.
दिल्ली से लौटी बहन ने देखा दर्दनाक मंजर: बताया जाता है कि छात्रा ग्रेजुएशन पार्ट-1 की छात्रा थी. घटना के समय वह घर में अकेली थी. उसके पिता सुपौल में ड्यूटी पर थे, जबकि मां साप्ताहिक हाट गई थी. जब बड़ी बहन दिल्ली से घर पहुंची तो उसने छात्रा का शव देखा.
दीवार फांदकर घुसा जीजा: छात्रा की बड़ी बहन ने बताया कि वह और उसका पति शुक्रवार शाम करीब 6:30 बजे दिल्ली से सहरसा स्पेशल ट्रेन से मायके पहुंची थी. काफी देर तक मुख्य गेट खटखटाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो बहन ने अपने पति को कहा कि दीवार फांदकर अंदर जाकर देखिए.
दरवाजा खुलने के बाद घर में प्रवेश: महिला का पति छत के रास्ते दीवार फांदकर घर के अंदर दाखिल हुआ, लेकिन उसकी नजर छात्रा के शव पर नहीं पड़ी. उसने अंदर से जाकर मेन गेट खोल दिया. इसी बीच मां भी बाजार से वापस घर लौट चुकी थी. मां ने पूछा कि आखिर छोटी बेटी कहां है और उसने दरवाजा क्यों नहीं खोला?
कमरे में था छात्रा का शव: शंकाओं से भरी मां और बहन ने घर के अंदर प्रवेश किया और साथ में छात्रा का जीजा भी था. इसी दौरान मां की नजर छात्रा के कमरे में गई, जहां उसका शव पड़ा था. अपनी बेटी की मौत देख मां चीख उठी. बहन और जीजा भी इस घटना के बाद स्तब्ध हैं. परिजन इसे प्रेम-प्रसंग में आत्महत्या का मामला बता रहे हैं.
'तीन साल से था प्रेम संबंध': मृतका की बहन ने बताया कि उसकी बहन का एक युवक से करीब तीन वर्षों से प्रेम संबंध था. कुछ दिन पहले वह अपनी मां और छोटी बहन (मृतका) के साथ युवक के घर भी गई थी. वहां युवक ने कहा था कि वह लड़की से बात नहीं करता है.
"हमने लड़के को कहा था कि तुम फोन मत करना और मेरी बहन कॉल करेगी तो बताना. मेरी बहन मानसिक तनाव में थी. इसी बीच शायद लड़के ने उसे कॉल किया. दोनों के बीच पता नहीं क्या बात हुई, जिसके बाद मेरी बहन ने अपनी जान दे दी."- छात्रा की बड़ी बहन
पुलिस हर एंगल से कर रही जांच: हालांकि, पुलिस ने प्रेम प्रसंग को आत्महत्या का कारण नहीं माना है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी. परिजनों के अनुसार, छात्रा चित्रकला में काफी प्रतिभाशाली थी और उसकी बनाई पेंटिंग्स की लोग सराहना करते थे. वह परिवार की सबसे छोटी बेटी थी. उसकी मौत के बाद माता-पिता समेत पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.
"घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए हैं. एफएसएल टीम ने भी जांच की है. मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है."- जितेंद्र कुमार,सदर थाना के टीओपी 1 के थानाध्यक्ष
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