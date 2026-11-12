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हाथरस बोरे में बंद मिला चार साल की बच्ची का शव, तीन दिन पहले हुई थी लापता

पुलिस कर रही मामले की जांच. ( Photo Credit; ETV Bharat )

हाथरस : सिकन्दराराऊ कोतवली क्षेत्र में लापता चार साल की बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. बच्ची का शव खरजा नहर के पास बंद बोरे से बरामद किया गया है.

9 नवंबर की शाम 5:00 बजे बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, इसी दौरान वह लापता हो गई. परिवार के लोगों ने बच्ची को काफी ढूंढा, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला. इसके बाद सिकंदराराऊ कोतवाली में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई.