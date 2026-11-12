हाथरस बोरे में बंद मिला चार साल की बच्ची का शव, तीन दिन पहले हुई थी लापता
9 नवंबर को बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, इसी दौरान वह लापता हो गई. पुलिस और परिजन तलाश में जुटे थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 3:43 PM IST
हाथरस : सिकन्दराराऊ कोतवली क्षेत्र में लापता चार साल की बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. बच्ची का शव खरजा नहर के पास बंद बोरे से बरामद किया गया है.
9 नवंबर की शाम 5:00 बजे बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, इसी दौरान वह लापता हो गई. परिवार के लोगों ने बच्ची को काफी ढूंढा, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला. इसके बाद सिकंदराराऊ कोतवाली में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई.
परिजन और पुलिस बच्ची की तलाश में लगे हुए थे. आज बृहस्पतिवार की सुबह नहर के पास पड़ी एक बोरी से बदबू आती देख उसे खोल कर देखा गया तो उसमें बच्ची का शव था. बच्ची का शव मिलने की जानकारी पर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई. पुलिस भी मौके पर पहुंची.
बच्ची की मां ने बताया कि उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं है, पता नहीं उनकी बच्ची की किसने और क्यों हत्या कर दी. शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतका के पिता की करीब चार महीने पहले सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. बच्ची घर में सबसे बड़ी थी उससे एक छोटी बहन तथा तीन माह का भाई है.
एएसपी रामानंद कुशवाह ने बताया कि बच्ची घर के बाहर खेलते समय लापता हुई थी. उसकी तलाश की जा रही थी. आज उसका शव नहर किनारे पड़े होने की जानकारी मिली थी. शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थित साफ होगी कि किन परिस्थितियों में उसकी हत्या हुई है.
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