सोनभद्र पहुंचा सपा के पूर्व विधायक विजय सिंह गोंड का पार्थिव शरीर, कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि, आज होगा दाह संस्कार

राज्य मंत्री विजय सिंह गोंड़ का शव पहुंचा सोनभद्र. ( Photo Credit; ETV Bharat )

सोनभद्र: जिले की दुद्धी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक विजय सिंह गोंड का गुरुवार को 71 साल की उम्र में निधन हो गया. बता दें कि उनका शव देर रात सोनभद्र पहुंचा. उनके शव को उनके गृह क्षेत्र ले जाते समय सोनभद्र जिला मुख्यालय पर स्थित पार्टी कार्यालय पर रखा गया. यहां बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.



उनका अंतिम संस्कार उनके गृहनगर दुद्धी नगर में कनहर नदी के किनारे किया जाएगा. इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय गोंड़ आदिवासियों के एकत्रित होने की संभावना है, जो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे.