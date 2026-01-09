सोनभद्र पहुंचा सपा के पूर्व विधायक विजय सिंह गोंड का पार्थिव शरीर, कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि, आज होगा दाह संस्कार
सपा कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि, अंतिम संस्कार उनके गृहनगर दुद्धी नगर में किया जाएगा.
सोनभद्र: जिले की दुद्धी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक विजय सिंह गोंड का गुरुवार को 71 साल की उम्र में निधन हो गया. बता दें कि उनका शव देर रात सोनभद्र पहुंचा. उनके शव को उनके गृह क्षेत्र ले जाते समय सोनभद्र जिला मुख्यालय पर स्थित पार्टी कार्यालय पर रखा गया. यहां बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.
उनका अंतिम संस्कार उनके गृहनगर दुद्धी नगर में कनहर नदी के किनारे किया जाएगा. इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय गोंड़ आदिवासियों के एकत्रित होने की संभावना है, जो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे.
इस दौरान पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा सपा जिलाध्यक्ष रामनिहोर यादव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अनिल यादव, पूर्व सपा जिलाध्यक्ष विजय यादव समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे.
बता दें कि उन्होंने लखनऊ स्थित संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (SGPGI) में गुरुवार को अंतिम सांस ली. विजय सिंह गोंड लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे. उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी थीं और पिछले 3 माह से कोमा में थे. जिसके चलते उन्हें SGPGI में भर्ती कराया गया था. वहीं विधायक की मृत्यु की सूचना मिली तो समर्थकों में शोक की लहर फैल गयी. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव स्वयं SGPGI पहुंचे और शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की.
