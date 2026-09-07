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बिहार में पहली कक्षा के छात्र का स्कूल के हॉस्टल से मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

सुपौल में पहली कक्षा के छात्र का मिला शव ( सांकेतिक तस्वीर )

सुपौल: बिहार के सुपौल के सदर थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक आठ साल के छात्र का शव बरामद किया गया. मृतक छात्र एक प्राइवेट स्कूल के पहली कक्षा का छात्र था. उसका शव स्कूल के नए हॉस्टल की छत से संदिग्ध अवस्था में बरामद किया गया है.

हॉस्टल की छत से मिला छात्र का शव

मृतक छात्र के पिता ने बताया कि छात्र के गले में गमछा और बेल्ट का फंदा लगा मिला, जबकि चेहरे पर चोट के निशान भी बताए जा रहे हैं. घटना के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मामले की गहन जांच की मांग की है.

गले में लगा था गमछा और बेल्ट

रविवार दोपहर करीब एक बजे कुछ छात्रों की नजर हॉस्टल की छत पर पड़ी, जहां छात्र का शव पड़ा था. उसके गले में गमछा और बेल्ट लगा हुआ था. छात्रों ने तत्काल इसकी जानकारी हॉस्टल के गार्ड को दी. गार्ड ने विद्यालय संचालक संतोष कुमार को घटना की सूचना दी.

आनन-फानन में पहुंचाया गया अस्पताल

इसके बाद छात्र के गले से गमछा हटाकर उसे नीचे लाया गया. शिक्षक ने फौरन छात्र को अनंत प्रेरणा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर पहुंचाया, जहां चिकित्सक डॉ. बीके यादव ने जांच के बाद छात्र को मृत घोषित कर दिया.

परिजनों को देर से दी गई सूचना

छात्र की मौत की खबर मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. मृतक के पिता ने घटना को सामान्य नहीं मानते हुए हत्या की आशंका जतायी है. उनका आरोप है कि उनके पुत्र की मौत के पीछे साजिश हो सकती है और विद्यालय प्रबंधन की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए. परिजनों ने बताया कि घटना की सूचना उन्हें काफी देर से दी गई.

हॉस्टल में नहीं है CCTV कैमरा