बिहार में पहली कक्षा के छात्र का स्कूल के हॉस्टल से मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप
सुपौल से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. पहली कक्षा के छात्र का शव निजी स्कूल के नए हॉस्टल में मिला. रिपोर्ट-आशीष कुमार
Published : September 7, 2026 at 12:30 PM IST
सुपौल: बिहार के सुपौल के सदर थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक आठ साल के छात्र का शव बरामद किया गया. मृतक छात्र एक प्राइवेट स्कूल के पहली कक्षा का छात्र था. उसका शव स्कूल के नए हॉस्टल की छत से संदिग्ध अवस्था में बरामद किया गया है.
हॉस्टल की छत से मिला छात्र का शव
मृतक छात्र के पिता ने बताया कि छात्र के गले में गमछा और बेल्ट का फंदा लगा मिला, जबकि चेहरे पर चोट के निशान भी बताए जा रहे हैं. घटना के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मामले की गहन जांच की मांग की है.
गले में लगा था गमछा और बेल्ट
रविवार दोपहर करीब एक बजे कुछ छात्रों की नजर हॉस्टल की छत पर पड़ी, जहां छात्र का शव पड़ा था. उसके गले में गमछा और बेल्ट लगा हुआ था. छात्रों ने तत्काल इसकी जानकारी हॉस्टल के गार्ड को दी. गार्ड ने विद्यालय संचालक संतोष कुमार को घटना की सूचना दी.
आनन-फानन में पहुंचाया गया अस्पताल
इसके बाद छात्र के गले से गमछा हटाकर उसे नीचे लाया गया. शिक्षक ने फौरन छात्र को अनंत प्रेरणा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर पहुंचाया, जहां चिकित्सक डॉ. बीके यादव ने जांच के बाद छात्र को मृत घोषित कर दिया.
परिजनों को देर से दी गई सूचना
छात्र की मौत की खबर मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. मृतक के पिता ने घटना को सामान्य नहीं मानते हुए हत्या की आशंका जतायी है. उनका आरोप है कि उनके पुत्र की मौत के पीछे साजिश हो सकती है और विद्यालय प्रबंधन की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए. परिजनों ने बताया कि घटना की सूचना उन्हें काफी देर से दी गई.
हॉस्टल में नहीं है CCTV कैमरा
विद्यालय संचालक संतोष कुमार ने बताया कि घटना के समय वह खाना खाने गये थे. इसी दौरान उन्हें छात्र के हॉस्टल की छत पर पड़े होने की सूचना मिली, जिसके बाद वह तत्काल मौके पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि छात्र की मौत कैसे हुई, यह पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.
"हॉस्टल नया होने के कारण अभी तक वहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए हैं. ऐसे में घटना के समय की गतिविधियों की जानकारी जुटाना पुलिस जांच के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है."- संतोष कुमार, विद्यालय संचालक
जांच में जुटी पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही सदर थानाध्यक्ष रामसेवक रावत के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. प्रभारी एसडीपीओ दिलीप कुमार ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया. फिलहाल घटनास्थल को सील कर दिया गया है.
"पुलिस मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच शुरू कर दी है. सभी से पूछताछ की जा रही है."- रामसेवक रावत, सदर थानाध्यक्ष
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज
पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही छात्र की मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा. पुलिस हॉस्टल में मौजूद लोगों, छात्रों और विद्यालय कर्मियों से पूछताछ कर रही है. साथ ही घटना के समय की परिस्थितियों और घटनास्थल से जुड़े साक्ष्यों की भी पड़ताल की जा रही है.
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