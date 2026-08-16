मेरठ में महिला डॉक्टर का शव क्लीनिक में मिला, 7 महीने पहले हुई थी शादी, भाई बोला- दोनों हाथ बंधे थे
खुशहाली की शादी मैट्रिमोनियल साइट के जरिए आयुर्वेद डॉ. मयंक चौधरी से हुई थी. पति-पत्नी में लोन को लेकर विवाद चल रहा था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 16, 2026 at 7:29 PM IST
मेरठ : पल्लवपुरम फेस-2 स्थित 'आयुर्वेदा एंड नेचुरल सेंटर' क्लीनिक में रविवार सुबह महिला डॉ. खुशहाली (26) का शव मिला है. घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. मृतका के परिजनों ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न और हत्या का गंभीर आरोप लगाया है. डॉ. खुशहाली ने 10 महीने पहले अपना क्लीनिक खोला था.
डॉ. खुशहाली रविवार सुबह करीब 6:15 बजे अपने घर से पल्लवपुरम फेस-2 सर्विस रोड पर स्थित अपने क्लीनिक के लिए निकली थीं. सुबह करीब 10:30 बजे उनका भाई रजत किसी काम से क्लीनिक पहुंचा, तो अंदर कमरे में खुशहाली का शव मिला.
भाई रजत का आरोप है कि बहन की हत्या कर शव को लटकाया गया है, क्योंकि उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे. खुशहाली की शादी मैट्रिमोनियल साइट के जरिए टीपीनगर निवासी डॉ. मयंक चौधरी से जनवरी 2026 में हुई थी, जो खुद भी आयुर्वेद के डॉक्टर हैं.
परिजनों के अनुसार, शादी के कुछ समय बाद ही पति-पत्नी में विवाद शुरू हो गया था. आरोप है कि मयंक ने 10 लाख रुपये से अधिक का लोन खुद और खुशहाली के नाम पर ले रखा था. वह और लोन लेने का दबाव बना रहा था.
29 जुलाई की रात मारपीट के बाद खुशहाली किसी तरह बचकर भागी थी और बागपत रोड से भाई उसे वापस अपने घर (मायके) ले आया था. तब से वह मायके में ही रह रही थी. डॉ. खुशहाली पहले BSF में बतौर कांस्टेबल कार्यरत थीं, लेकिन करीब दो साल पहले उन्होंने नौकरी छोड़कर आयुर्वेद की प्रैक्टिस शुरू की थी.
खुशहाली के पिता बीएसएफ में सब-इंस्पेक्टर (दरोगा) हैं और वर्तमान में दिल्ली में तैनात हैं. जबकि भाई रजत सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहा है.
सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि घटनास्थल की फोरेंसिक टीम द्वारा गहन जांच कराई जा रही है. क्लीनिक के बाहर लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की फुटेज को कब्जे में ले लिया गया है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि डॉक्टर के पहुंचने के बाद वहां कौन-कौन आया था.
परिजनों की ओर से तहरीर (एप्लीकेशन) प्राप्त हुई है. पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर ही मौत के सही कारणों का खुलासा होगा.
सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया, शुरुआती जांच के दौरान परिजनों द्वारा शव के हाथ बंधे होने के दावे की पुष्टि नहीं हुई है. क्लीनिक में सारा सामान व्यवस्थित पाया गया है और किसी तरह की तोड़फोड़ या जबर्दस्ती के निशान नहीं मिले हैं.
क्लीनिक की बिल्डिंग और आसपास के रास्तों के सीसीटीवी खंगाल रहे हैं. क्लीनिक के स्टाफ, ससुराल पक्ष और पति मयंक चौधरी से पूछताछ की तैयारी की जा रही है. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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