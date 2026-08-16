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मेरठ में महिला डॉक्टर का शव क्लीनिक में मिला, 7 महीने पहले हुई थी शादी, भाई बोला- दोनों हाथ बंधे थे

पुलिस ने शव को कब्जे में लिया. ( Photo Credit; Meerut Police )

मेरठ : पल्लवपुरम फेस-2 स्थित 'आयुर्वेदा एंड नेचुरल सेंटर' क्लीनिक में रविवार सुबह महिला डॉ. खुशहाली (26) का शव मिला है. घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. मृतका के परिजनों ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न और हत्या का गंभीर आरोप लगाया है. डॉ. खुशहाली ने 10 महीने पहले अपना क्लीनिक खोला था. डॉ. खुशहाली रविवार सुबह करीब 6:15 बजे अपने घर से पल्लवपुरम फेस-2 सर्विस रोड पर स्थित अपने क्लीनिक के लिए निकली थीं. सुबह करीब 10:30 बजे उनका भाई रजत किसी काम से क्लीनिक पहुंचा, तो अंदर कमरे में खुशहाली का शव मिला. भाई रजत का आरोप है कि बहन की हत्या कर शव को लटकाया गया है, क्योंकि उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे. खुशहाली की शादी मैट्रिमोनियल साइट के जरिए टीपीनगर निवासी डॉ. मयंक चौधरी से जनवरी 2026 में हुई थी, जो खुद भी आयुर्वेद के डॉक्टर हैं. परिजनों के अनुसार, शादी के कुछ समय बाद ही पति-पत्नी में विवाद शुरू हो गया था. आरोप है कि मयंक ने 10 लाख रुपये से अधिक का लोन खुद और खुशहाली के नाम पर ले रखा था. वह और लोन लेने का दबाव बना रहा था. 29 जुलाई की रात मारपीट के बाद खुशहाली किसी तरह बचकर भागी थी और बागपत रोड से भाई उसे वापस अपने घर (मायके) ले आया था. तब से वह मायके में ही रह रही थी. डॉ. खुशहाली पहले BSF में बतौर कांस्टेबल कार्यरत थीं, लेकिन करीब दो साल पहले उन्होंने नौकरी छोड़कर आयुर्वेद की प्रैक्टिस शुरू की थी. सात महीने पहले हुई थी शादी. (Photo Credit; Meerut Police)