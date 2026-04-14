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बिहार में इंजीनियरिंग छात्रा की मौत, बेड पर मिला शव.. कमरे के बाहर लगा था ताला

बिहटा में किराए के मकान में इंजीनियरिंग की छात्रा की संदिग्ध परीस्थिति में मिली लाश, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप. पढ़ें पूरी खबर

Patna engineering student death
बिहटा में इंजीनियरिंग की छात्रा मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 14, 2026 at 8:17 AM IST

5 Min Read
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पटना: पटना के बिहटा थाना क्षेत्र के राघोपुर गांव में सोमवार की देर शाम एक किराए के मकान में रह रही इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा का शव संदिग्ध परीस्थिति में मिला. जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस की टीम और FSL टीम मौके पर पहुंची. मृतक छात्र की पहचान औरंगाबाद जिला के ओबरा प्रखंड निवासी की 23 वर्षीय बेटी के रूप में हुई है.

औरंगाबाद की छात्रा का मिला शव: छात्रा पिछले 3 सालों से बिहटा में किराए के मकान में अकेले रहा करती थी. पुलिस ने घटना की जानकारी मृतका के परिजनों को दी, जिसके बाद मृतका के परिजन औरंगाबाद से घटनास्थल पर पहुंचे हैं. इधर मकान मालिक रामअयोध्या सिंह ने बताया कि मृतक छात्रा बिहटा के एक निजी कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी.

मकान मालिक ने किया बड़ा खुलासा: मकान मालिक ने आगे बताया कि छात्रा का काफी अच्छा स्वभाव था. शाम को मुझे फोन के जरिए जानकारी मिली कि उसका कमरा बाहर से ताला बंद है और अंदर लाइट और पंखा चल रहा है. वहीं काफी फोन करने के बाद भी उसने फोन नहीं उठाया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने कमरे के ताला को तोड़ा तो अंदर छात्रा मृत अवस्था में थी. उन्हें आशंका है कि छात्रा की हत्या हुई है.

"शाम को मुझे फोन के जरिए जानकारी मिली कि उसका कमरा बाहर से ताला बंद है और अंदर लाइट और पंखा चल रहा है. जिसके बाद काफी फोन करने पर भी वो फोन नहीं उठा रही थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस भी मौके पर पहुंची और घर के कमरे के ताला को तोड़ा और अंदर गई. जहां छात्रा मृत अवस्था में थी. मुझे शक है कि छात्रा आत्महत्या नहीं कर सकती है उसकी हत्या हुई है"-रामअयोध्या सिंह, मकान मालिक

छात्रा के पिता ने लगाया बड़ा आरोप: इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक छात्रा के पिता ने बताया कि कल सुबह 10 बजे मेरी बड़ी बेटी से बात हुई थी और आज शाम को जानकारी मिली कि मौत हो गई है. मुझे शक है कि मेरी बेटी की हत्या हुई है, वो आत्महत्या नहीं कर सकती है, वो बहुत बहादुर थी.

"मुझे शक है कि मेरी बेटी की हत्या हुई है, वो आत्महत्या नहीं कर सकती है, वो बहुत बहादुर थी."-मृतक छात्रा के पिता

मृतका की बहन ने क्या बताया?: इधर घटना को लेकर मृतक छात्रा की बड़ी बहन ने बताया कि कल सुबह 10:30 बजे छोटी बहन से बात हुई थी. वो अच्छे से बात कर रही थी लेकिन सोमवार शाम को पुलिस के द्वारा जानकारी मिली कि उसका कमरा बाहर से बंद है और फोन नहीं उठा रही है.

घर जाने वाली थी छात्रा: छात्रा की बहन ने बताया कि वो आज गांव जाने वाली थी. हालांकि उससे पहले पुलिस के द्वारा परिजनों को जानकारी मिली. बहन का कहना है कि सभी लोग मौके पर पहुंचे देखा कि उसकी हत्या हुई है. उसकी बहन हमेशा बताती थी कि घरवाले और किरायेदार से कुछ बात को लेकर विवाद हुआ था. परिजनों को शक है कि इन्हीं लोगों के द्वारा हत्या की गई और दरवाजा को बाहर से बंद कर दिया गया है.

"कल सुबह 10:30 बजे बहन से अच्छे से बात हुई थी, लेकिन आज शाम को पता चला कि उसका कमरा बाहर से बंद है और फोन नहीं उठा रही है. मुझे शक है कि घरवालों से विवाद के चलते इन्हीं लोगों ने हत्या कर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है."-मृतक छात्रा की बड़ी बहन

क्या कहती है पुलिस?: इधर बिहटा थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और FSL टीम भी जांच की है. हत्या है या आत्महत्या यह रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा. फिलहाल मृतक छात्रा का मोबाइल फोन जब्त किया गया और जांच की जा रही है. साथ ही मृतका के परिजनों के तरफ से लिखित आवेदन मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है.

"जानकारी मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची है, FSL टीम ने जांच की है. हत्या है या आत्महत्या, रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा. फिलहाल मोबाइल फोन जब्त कर जांच चल रही है और परिजनों के लिखित आवेदन पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी. शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है."-अमित कुमार, बिहटा थाना प्रभारी

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