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किशनगंज में इंजीनियर का शव 26 घंटे बाद बरामद, डोक नदी में दोस्तों के साथ गया था नहाने

किशनगंज: बिहार के किशनगंज जिले में लापता हुए इंजीनियर की लाश को 26 घंटे बरामद हुई है. पोठिया प्रखण्ड स्थित पहाड़कट्टा थाना क्षेत्र के सातमेरी डोक नदी घाट पर शनिवार दोपहर नहाने के दौरान गहरे पानी में चले जाने से 30 वर्षीय जूनियर इंजीनियर कुशल सुब्बा लापता हो गये थे. एसडीआरएफ की टीम ने घटनास्थल से करीब पांच किलोमीटर दूर सिंघीमारी डोक नदी घाट के पास पानी के नीचे से शव बरामद किया.

डोक नदी में गया था नहाने: शव मिलने की सूचना परिजनों को दी गई. मृतक के पिता भाई कबीर, मां बिना सुब्बा और भाई कुणाल सुब्बा ने शव की पहचान कुशल सुब्बा के रूप में की. स्थानीय लोगों ने बताया कि कुशल सुब्बा पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर स्थित तीस्ता कैनाल में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे. शनिवार दोपहर वह अपने आठ साथियों के साथ पहाड़कट्टा थाना क्षेत्र के सातमेरी डोक नदी घाट पर नहाने पहुंचे थे.

परिजन ज्योति सुब्बा (ETV Bharat)

नदी में लापता हुए इंजीनियर: कुशल सुब्बा नहाने के दौरान अचानक नदी के गहरे पानी में चले गए. पानी की गहराई अधिक होने के कारण वह खुद को संभाल नहीं सके और देखते ही देखते नदी में लापता हो गए. स्थानीय लोगों ने तत्काल नदी में उनकी तलाश शुरू की, लेकिन तेज बहाव और अधिक गहराई के कारण सफलता नहीं मिली.

एसडीआरएफ ने शुरू किया तलाशी अभियान: घटना की सूचना स्थानीय पुलिस और अंचल अधिकारी मोहित राज को दी गई. इसके बाद प्रशासन की ओर से एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया. सीओ मोहित राज के नेतृत्व में एसडीआरएफ ने नदी में तलाशी अभियान शुरू किया. शनिवार देर शाम तक खोजबीन जारी रही, लेकिन कुशल का कोई सुराग नहीं मिला.

26 घंटे बाद मिली लाश: अंधेरा होने और नदी में तेज बहाव के कारण तलाशी अभियान में कठिनाइयां आई. रविवार सुबह एसडीआरएफ की टीम ने दोबारा अभियान शुरू किया. नदी के बहाव और संभावित दिशा को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग स्थानों पर तलाशी ली गई. करीब 26 घंटे के प्रयास के बाद टीम को घटनास्थल से लगभग पांच किलोमीटर दूर सिंघीमारी डोक नदी घाट के पास पानी के नीचे कुशल सुब्बा का शव मिला.