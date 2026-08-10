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किशनगंज में इंजीनियर का शव 26 घंटे बाद बरामद, डोक नदी में दोस्तों के साथ गया था नहाने

किशनगंज में इंजीनियर की लाश को 26 घंटे बाद एसडीआरएफ ने किया बरामद. पश्चिम बंगाल के इसलामपुर तीस्ता कैनाल में पदस्थापित थे इंजीनियर. रिपोर्ट-आशीष सिन्हा

engineer drowned in Donk River
किशनगंज में इंजीनियर की लाश बरामद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 10, 2026 at 10:55 AM IST

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किशनगंज: बिहार के किशनगंज जिले में लापता हुए इंजीनियर की लाश को 26 घंटे बरामद हुई है. पोठिया प्रखण्ड स्थित पहाड़कट्टा थाना क्षेत्र के सातमेरी डोक नदी घाट पर शनिवार दोपहर नहाने के दौरान गहरे पानी में चले जाने से 30 वर्षीय जूनियर इंजीनियर कुशल सुब्बा लापता हो गये थे. एसडीआरएफ की टीम ने घटनास्थल से करीब पांच किलोमीटर दूर सिंघीमारी डोक नदी घाट के पास पानी के नीचे से शव बरामद किया.

डोक नदी में गया था नहाने: शव मिलने की सूचना परिजनों को दी गई. मृतक के पिता भाई कबीर, मां बिना सुब्बा और भाई कुणाल सुब्बा ने शव की पहचान कुशल सुब्बा के रूप में की. स्थानीय लोगों ने बताया कि कुशल सुब्बा पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर स्थित तीस्ता कैनाल में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे. शनिवार दोपहर वह अपने आठ साथियों के साथ पहाड़कट्टा थाना क्षेत्र के सातमेरी डोक नदी घाट पर नहाने पहुंचे थे.

परिजन ज्योति सुब्बा (ETV Bharat)

नदी में लापता हुए इंजीनियर: कुशल सुब्बा नहाने के दौरान अचानक नदी के गहरे पानी में चले गए. पानी की गहराई अधिक होने के कारण वह खुद को संभाल नहीं सके और देखते ही देखते नदी में लापता हो गए. स्थानीय लोगों ने तत्काल नदी में उनकी तलाश शुरू की, लेकिन तेज बहाव और अधिक गहराई के कारण सफलता नहीं मिली.

एसडीआरएफ ने शुरू किया तलाशी अभियान: घटना की सूचना स्थानीय पुलिस और अंचल अधिकारी मोहित राज को दी गई. इसके बाद प्रशासन की ओर से एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया. सीओ मोहित राज के नेतृत्व में एसडीआरएफ ने नदी में तलाशी अभियान शुरू किया. शनिवार देर शाम तक खोजबीन जारी रही, लेकिन कुशल का कोई सुराग नहीं मिला.

26 घंटे बाद मिली लाश: अंधेरा होने और नदी में तेज बहाव के कारण तलाशी अभियान में कठिनाइयां आई. रविवार सुबह एसडीआरएफ की टीम ने दोबारा अभियान शुरू किया. नदी के बहाव और संभावित दिशा को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग स्थानों पर तलाशी ली गई. करीब 26 घंटे के प्रयास के बाद टीम को घटनास्थल से लगभग पांच किलोमीटर दूर सिंघीमारी डोक नदी घाट के पास पानी के नीचे कुशल सुब्बा का शव मिला.

आठ महीने पहले लगी थी नौकरी: एसडीआरएफ जवानों ने पानी के अंदर जाकर शव को बाहर निकाला. परिजन ज्योति सुब्बा मुताबिक कुशल सुब्बा की नौकरी करीब आठ महीने पहले इस्लामपुर स्थित तीस्ता कैनाल में जूनियर इंजीनियर के पद पर लगी थी. इससे पहले भी वह सातमेरी डोक नदी घाट पर आ चुके थे. महज 30 साल की उम्र में नदी हादसे में उनकी मौत की खबर से परिवार के साथ-साथ सहकर्मियों में भी शोक की लहर है. शनिवार से परिजन नदी घाट और आसपास के इलाके में कुशल के सकुशल मिलने की उम्मीद लगाए बैठे थे.

"कुशल की नौकरी आठ महीने पहले ही लगी थी, परिवार में एकलौता वही कमाने वाला था. उसके ऊपर ही उसके छोटे भाई के पढ़ाई की जिम्मेदारी भी थी. सरकार से मांग है कि परिवार को उचित मुवावजा दिया जाए."-ज्योति सुब्बा, परिजन

क्या कहती है पुलिस?: पहाड़ कट्टा थानाध्यक्ष फूलेंद्र कुमार ने बताया रविवार को शव मिलने के बाद उनकी उम्मीद मातम में बदल गई. पहाड़कट्टा पुलिस एवं छत्तरगाछ पुलिस द्वारा शव का पंचनामा सहित आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा. इसके बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए शव लेकर जाएंगे.

"लाश का पार्टमार्टम कराया जा रहा है, जिसके बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा. जांच के बाद उचित मुवावजा की प्रक्रिया की जाएगी."-फूलेंद्र कुमार, पहाड़ कट्टा थानाध्यक्ष

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