सिरसा में बेटी के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारी का शव भी नहर से बरामद, पत्नी मंजू की तलाश जारी
हरियाणा के सिरसा में चार दिन से लापता इलेक्ट्रोनिक्स कारोबारी भरत सिंह सहारण का शव भी राजकनाल से बरामद हो गया है.
Published : October 19, 2026 at 9:03 PM IST
सिरसा : हरियाणा के सिरसा से चार दिन से लापता चल रहे मिसिंग इलेक्ट्रोनिक्स कारोबारी का शव भी राजकनाल से बरामद हो गया है. 24 वर्षीय बेटी लता का शव रविवार शाम को मिल गया था जिसका आज सोमवार को पोस्टमार्टम हुआ. पुलिस अब उनकी पत्नी की तलाश में गोताखोरों के साथ सर्च अभियान चला रही है.
दोनों का शव कुछ दूरी पर मिला : परिजनों की ओर से पहचान करने के बाद दोनों शवों को ऐलनाबाद के शवगृह में रखवाया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले में भरत के मौसेरे भाई कलवंत सिंह के बयान पर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज है. उसी के आधार पर दोबारा बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. जानकारी के अनुसार युवती का शव पाए जाने की सूचना मिलने पर ग्रामीण भारी संख्या में राजस्थान की ओर रवाना हुए और रात्रि में भीड़ जुट गई. रात से ही गोताखोर बुलाकर सर्च अभियान तेज किया गया. दोनों का शव कुछ दूरी पर ही मिला है और बाइक भी बरामद कर लिया है. शक है कि तीनों ने एक साथ खुदकुशी की है. राजस्थान पुलिस भी सहयोग में जुटी है. पुलिस घटनाक्रम की जांच में जुटी है और परिजनों के बयान दर्ज कर आगामी कार्रवाई करेगी. इसके बाद इस घटना के पीछे की असली वजह सामने आएगी. अभी तक स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है.
लता इकलौती बेटी थी : भरत सिंह सहारण दो भाई है और ढाणी शेरां वाली में दोनों साथ में रहते हैं. पत्नी मंजू गृहिणी है, बेटी लता इकलौती बेटी थी और बीबीए की पढाई कर रही थी. भरत सिंह सहारण की खुद की ऐलनाबाद में नोहर रोड पर काफी पुरानी इलेक्ट्रोनिक्स की शॉप है. 16 अक्टूबर की दोपहर करीब डेढ़ बजे भरत सिंह अपनी बेटी पत्नी के साथ बाइक पर घर से निकले थे.
मसीतां हेड पर मिली थी लास्ट लोकेशन : ढाणी शेरां वाली से सरपंच नत्थूराम ने बताया जब 16 अक्टूबर को मसीतां हेड पर अंतिम लोकेशन मिली थी, तब से उनका शक बढ़ गया था. वे गाड़ी लेकर उनको तलाशते हुए राजकनाल के किनारे किनारे जा रहे थे. राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र के गांव डबली के पास पहुंचने पर रविवार शाम करीब साढ़े 6 बजे उनको एक लड़की का शव तैरता हुआ मिला.
ग्रामीणों की मदद से शव बाहर निकाला : इसके बाद उन्होंने शव की पहचान की तो वह लता की निकली. इसके बाद परिजनों और पुलिस को जानकारी दी गई. कुछ देर बाद ऐलनाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों व ग्रामीणों की मदद से रात करीब 8 बजे शव को बाहर निकाला गया. इसके बाद ऐलनाबाद सिविल अस्पताल में लाया गया.
परिजनों के बयान दर्ज करेंगे थाना प्रभारी : ऐलनाबाद पुलिस थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानदार और उसकी बेटी का शव बरामद कर लिया है. महिला की तलाश जारी है और गोताखोर की मदद से सर्च कर रहे हैं. मृतकों के परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और उसी अनुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
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