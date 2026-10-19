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सिरसा में बेटी के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारी का शव भी नहर से बरामद, पत्नी मंजू की तलाश जारी

सिरसा में बेटी के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारी का शव भी नहर से बरामद ( ETV Bharat )

सिरसा : हरियाणा के सिरसा से चार दिन से लापता चल रहे मिसिंग इलेक्ट्रोनिक्स कारोबारी का शव भी राजकनाल से बरामद हो गया है. 24 वर्षीय बेटी लता का शव रविवार शाम को मिल गया था जिसका आज सोमवार को पोस्टमार्टम हुआ. पुलिस अब उनकी पत्नी की तलाश में गोताखोरों के साथ सर्च अभियान चला रही है.

दोनों का शव कुछ दूरी पर मिला : परिजनों की ओर से पहचान करने के बाद दोनों शवों को ऐलनाबाद के शवगृह में रखवाया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले में भरत के मौसेरे भाई कलवंत सिंह के बयान पर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज है. उसी के आधार पर दोबारा बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. जानकारी के अनुसार युवती का शव पाए जाने की सूचना मिलने पर ग्रामीण भारी संख्या में राजस्थान की ओर रवाना हुए और रात्रि में भीड़ जुट गई. रात से ही गोताखोर बुलाकर सर्च अभियान तेज किया गया. दोनों का शव कुछ दूरी पर ही मिला है और बाइक भी बरामद कर लिया है. शक है कि तीनों ने एक साथ खुदकुशी की है. राजस्थान पुलिस भी सहयोग में जुटी है. पुलिस घटनाक्रम की जांच में जुटी है और परिजनों के बयान दर्ज कर आगामी कार्रवाई करेगी. इसके बाद इस घटना के पीछे की असली वजह सामने आएगी. अभी तक स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है.