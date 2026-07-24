मॉर्निंग वॉक पर निकले बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, शरीर पर मिले चोट के निशान
परिजनों का कहना है कि बुजुर्ग के शरीर पर चोटों के निशान हैं, जिससे साफ है कि यह हादसा नहीं, हत्या है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 2:48 PM IST
बरेली: भोजीपुरा थाना क्षेत्र के धौरा टांडा कस्बे के पास शुक्रवार सुबह एक बुजुर्ग का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. सड़क किनारे शव देखकर राहगीरों ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी. घटना की जानकारी मिलते ही एसपी ग्रामीण मुकेश चंद्र मिश्र और सीओ देवेश सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए. पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है.
परिजनों का कहना है कि बुजुर्ग के शरीर पर चोटों के निशान मिले हैं, जिससे साफ है कि यह हादसा नहीं, बल्कि हत्या है. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है.
जानकारी के अनुसार, धौरा टांडा से बिबियापुर रोड पर प्रसुनगला गांव के पास स्थानीय लोगों ने एक व्यक्ति का शव सड़क किनारे पड़ा देखा. इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की तो मृतक की पहचान सियाराम श्रीवास्तव (65) पुत्र स्वर्गीय चुन्नीलाल, निवासी वार्ड नंबर-1 कस्बा धौरा टांडा के रूप में हुई. शुरुआती जांच में पुलिस घटना को हादसे से जोड़कर देख रही है.
इधर सूचना मिलने ही मौके पर पहुंचे परिजनों ने बताया कि सियाराम श्रीवास्तव रोज की तरह शुक्रवार सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकले थे, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटे. फिर उन्हें इस घटना की सूचना मिली. मृतक के बेटे अर्जुन ने आरोप लगाया कि उनके पिता की चाकू मारकर हत्या की गई है. उनके शरीर पर चाकू के कई निशान मिले हैं. उन्होंने घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
सीओ हाईवे देवेश सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है. पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. परिजनों से तहरीर मिलने के बाद सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी.
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